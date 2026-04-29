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Дороги и транспорт Эксклюзив Каким будет платный участок М-8 в Ярославской области? Ответили те, кто её построит

Каким будет платный участок М-8 в Ярославской области? Ответили те, кто её построит

Госкомпания «Автодор» раскрыла детали проекта

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Новая широкая трасса будет платной | Источник: Правительство Ярославской областиНовая широкая трасса будет платной | Источник: Правительство Ярославской области

Новая широкая трасса будет платной

Источник:

Правительство Ярославской области

В Ярославской области построят два новых участка трассы М-8 «Холмогоры». Оба будут платными, как следует из распоряжения Правительства РФ от 07.04.2026 года.

Строить новую дорогу будет госкомпания «Автодор», в которой на запрос 76.RU рассказали подробнее о будущей большой стройке. Публикуем их ответ.

Скоростные и четырехполосные

«Сейчас проект предусматривает строительство новой четырехполосной трассы протяженностью около 20 км. Она станет продолжением существующей дороги М-8 и соединит ее с обходом города Переславля-Залесского, минуя четыре населенных пункта: Новинцы, Новое, Глебовское, Щелканка», — уточнили в ГК «Автодор» про участок от Владимирской области до Переславля.

Для Ярославской области предусмотрено 40,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию трассы М-8, из них 34,7 млрд рублей — субсидия из федерального бюджета, 5,6 млрд — прямые заимствования из госкомпании.

На эту часть трассы сейчас корректируют проектно-сметную документацию, разработанную ранее Росавтодором. После корректировки проект будут согласовывать с Главгосэкспертизой России.

«Благодаря планируемому объекту разгрузится существующая двухполосная дорога, которая не справляется с трафиком. Кроме того, она находится на холмистой местности с ограниченной видимостью, что напрямую влияет на аварийность. Из-за этого регулярно образуются пробки, особенно в выходные дни», — добавили в госкомпании.

Длинный скоростной участок пройдет примерно здесь | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталыДлинный скоростной участок пройдет примерно здесь | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Длинный скоростной участок пройдет примерно здесь

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Ещё один участок дороги, который предполагается сделать платным, появится дальше, у Петровского.

«Также в Ярославской области предполагается построить обход рабочего поселка Петровское. В настоящее время подготовлена конкурсная документация на разработку проектно-сметной документации. По предварительным данным протяженность будущего обхода составит около 6 км. Для обеспечения высокой пропускной способности планируется построить четырехполосную дорогу», — сообщили 76.RU в ГК «Автодор».

Оба участка трассы должны быть построены в 2028 году.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Трасса М-8 Холмогоры Платная дорога Ярославская область
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Комментарии
28
Гость
29 апреля, 16:40
Только хапать умеют
Гость
29 апреля, 14:10
То есть любое расширение автодороги "чтобы избежать аварийности и увеличить пропускную способность" в наше время по умолчанию вдруг оказалось платным? Открыто говорят "нет денег - рискуй здоровьем". У нас частные дороги теперь? Еще одни чтобы залезть в карман россиянину Иванову
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