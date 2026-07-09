Актер Михаил Орлов устроил дебош в поезде, его забрала полиция в Костроме — как он это объяснил

Михаил Орлов родился и большую часть жизни провел в Перми, в последние годы он живет и снимается в кино в Москве Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

В сети появился анонимный пост с рассказом об актере Михаиле Орлове, который устроил ночной дебош в поезде Москва — Пермь 7 июля. По словам автора публикации, мужчину пытались успокоить, после чего высадили на станции в Костроме, где его забрал наряд полиции.

«Я сделала ему замечание, чтобы успокоился, — [был] полный вагон детей, но это было бесполезно. Он всех женщин начал оскорблять: и девушек, и девочек, и пожилых женщин. Это был какой-то кошмар. Подошла к проводнице, спросила, есть ли служба безопасности, чтобы его успокоить. Службы не оказалось, пришлось вызывать наряд на ближайшей станции, — написала девушка в группе „ЧП ДТП Пермь“. — Но, пока мы до нее ехали, этот человек не мог успокоиться и продолжал кричать на весь вагон».

По словам пассажирки поезда, чтобы мужчина замолчал, ей «пришлось перейти к рукопашному бою». Когда за седовласым пассажиром приехал наряд полиции, выяснилось, что это актер кино из Пермского края Михаил Орлов.

Наши коллеги из 59.RU узнали у самого Михаила Орлова о том, что произошло в ту ночь. Он подтвердил, что действительно ехал в поезде из Москвы ночью 7 июля. По словам артиста, один из попутчиков предложил ему выпить, и тот не отказался.

«Как такового конфликта не было, я просто начал громко разговаривать, нецензурно ругался, но без личных оскорблений. Конечно, это вред обществу, там же дети ехали [в поезде]. У меня были дни без сна, и я не удержал свою голову, не совладал с собой. А когда контроль теряется, я становлюсь страшным матершинником», — рассказал 59.RU Михаил Орлов.

Михаил Орлов родился в Перми в 1976 году, окончил Пермский институт искусства и культуры. Он играл комбайнера Семёна в фильме «Я худею» (16+), Призрака в сериале «Бедные люди» (18+) и Бугра в «Ольге» (16+), таксиста в «Улице» (12+). Также появлялся в фильмах «Огонь» (12+), «Толя-робот» (12+), сериале «Знахарь» (18+) со Светланой Пермяковой и других картинах. Также актер играл в Пермском академическом Театре-Театре. В марте 2021 года 59.RU брали у него интервью.

Проводница вызвала начальника поезда, а тот обратился в полицию. Актера высадили на ближайшей станции в Костроме, где его задержал наряд полиции и назначил ему административный штраф.

«Ничего хорошего в этом нет. Я всю жизнь стараюсь держать лицо, но иногда все-таки не получается, — подытожил Михаил Орлов. — Перебрал и не смог удержать голову в порядке. Лучше бы сразу лег спать. Я ехал в Пермь на один день, так и не доехал — пришлось возвращаться в Москву. Но все могло бы закончиться хуже».