Когда День ВМФ в 2026 году: история праздника и его традиции

Наверное, символично, что у Дня Военно-Морского Флота — плавающая дата Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

День Военно-Морского Флота — один из самых уважаемых и зрелищных праздников в нашей стране. Его встречают с флагами, парадами, залпами, громкой музыкой и объятиями сослуживцев. В этот день на улицах многих российских городов можно увидеть моряков в парадной форме, а в прибрежных населенных пунктах еще и грозные боевые корабли, подлодки и морскую авиацию. Рассказываем, когда отмечается День ВМФ в 2026 году и с чего всё началось.

Когда День ВМФ в 2026 году

У Дня Военно-Морского Флота нет постоянной даты — ежегодно его отмечают в разные числа, но строго в одно и то же время: в последнее воскресенье июля. В 2026 году День ВМФ приходится на 26 июля.

Этот праздник появился в 1939 году благодаря решению адмирала Николая Кузнецова. Изначально День ВМФ отмечали в фиксированную дату — 24 июля. Плавающим праздничный день в календаре стал лишь в 1980-м, когда День ВМФ перенесли на последнее июльское воскресенье. Такое решение приняли для того, чтобы как можно больше причастных смогли отметить свой профессиональный праздник.

Позже, уже в постсоветский период, правило утвердили официально. В 2006 году вышел президентский указ, который подтвердил ранее установленную практику и закрепил ее в новой государственной традиции. С тех пор каждый год военные моряки, офицеры и ветераны встречают свой профессиональный праздник в заключительное воскресенье июля независимо от числа.

Как появился День ВМФ

Появление Дня Военно-Морского Флота напрямую связано с эпохой Петра I. Именно этот царь считается основателем регулярного русского флота и автором первых морских уставов. В 1696 году по его инициативе Боярская дума приняла решение: «Морским судам быть!»

С этой фразы и началась история морского флота России. Петр I лично руководил строительством кораблей, отправлялся в европейские государства за знаниями, участвовал в сражениях и реформировал армию, включая ее морскую составляющую. Балтийский флот начал формироваться в период Северной войны 1700–1721 годов и стал основой превращения России в сильнейшую морскую державу.

После победы у мыса Гангут 27 июля 1714 года Петр I заявил, что именно этот день должен считаться датой рождения военно-морского флота. По его указанию торжества стали ежегодными: в этот день устраивали парады на воде, проводили праздничные службы, а небо озаряли фейерверки. На мачтах кораблей развевались флаги расцветки, звучали залпы в честь праздника. С приходом революционных событий 1917 года эти традиции были прерваны.

В советские годы появилась официальная памятная дата — День ВМФ. Впервые идею учредить праздник флотской доблести предложили в 1930-х годах. 22 июня 1939 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении Дня Военно-Морского Флота, который предполагалось отмечать в третье воскресенье июля. Это было символическим решением: в канун Второй мировой войны советское руководство хотело укрепить патриотический дух населения, подчеркнуть значение флота и поддержать военных моряков.

После распада СССР праздник — День ВМФ — сохранился. В современной России его дату перенесли. Традиции праздника тоже со временем изменились.

Как отмечают День ВМФ сейчас

Сейчас День Военно-Морского Флота России — это один из самых зрелищных праздников, особенно в городах, где есть морские базы, учебные заведения флота или знаменитые корабельные верфи. В XXI веке в День ВМФ появился главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, где участвуют как боевые корабли, так и авиация, подводные лодки, катера, исторические суда. Этот парад превратился в одно из ключевых патриотических событий года и собирает десятки тысяч зрителей в городе на Неве и у экранов.

День ВМФ с размахом проходит не только в Санкт-Петербурге, а также в Севастополе, Владивостоке, Североморске, Кронштадте и многих других прибрежных и портовых городах. В 2026 году планируются масштабные парады кораблей, демонстрационные учения, авиашоу морской авиации, торжественные построения личного состава, концерты и праздничные салюты. Президент России, как и в предыдущие годы, с высокой долей вероятности примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.