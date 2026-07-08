Ярославцев запугали продажей бензина по графику. Что говорят власти

Власти высказались по информации о продаже топлива в Ярославле по графику Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Сети обсуждают информацию о введении системы заправки по номерным знакам. Так, федеральные СМИ сообщают, что в ряде регионов страны машины с автомобильными номерами, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8 смогут заправляться по четным дням, а с цифрами 1, 3, 5, 7 и 9 на конце — по нечетным. С их слов, такие меры помогут сократить очереди на АЗС и снизить риск дефицита топлива.

В дополнении к расходящейся информации указано, что установят лимиты на заправку для всех — 30 литров в один бак (сейчас подобные ограничения действуют в Ярославской области точечно на отдельных заправках).

Ярославцев встревожили эти новости. В правительстве области поспешили объяснить, что подобных ограничений в регионе не планируется.

«Введение системы заправки по номерным знакам в Ярославской области не планируется. Озвученные рядом СМИ данные не соответствуют действительности», — оповестили в региональном штабе по обеспечению нефтепродуктами.

Напомним, в Ярославской области создали региональный штаб, чтобы контролировать вопрос наличия топлива на АЗС. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что спрос на бензин в июне вырос в три-четыре раза. По его словам, это связано с ажиотажем.

Напряженная ситуация на заправках Ярославской области наблюдается около месяца. В июне автомобилисты столкнулись с пустыми колонками на ряде АЗС, а где-то взвинтили цены, подняв стоимость литра до 110–129 рублей. По состоянию на начало июля ярославцы продолжают попадать в очереди на АЗС и натыкаться на отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправках.