Ярославцев запугали продажей бензина по графику. Что говорят власти

В Сети обсуждают информацию о введении системы заправки по номерным знакам. Так, федеральные СМИ сообщают, что в ряде регионов страны машины с автомобильными номерами, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8 смогут заправляться по четным дням, а с цифрами 1, 3, 5, 7 и 9 на конце — по нечетным. С их слов, такие меры помогут сократить очереди на АЗС и снизить риск дефицита топлива.
В дополнении к расходящейся информации указано, что установят лимиты на заправку для всех — 30 литров в один бак (сейчас подобные ограничения действуют в Ярославской области точечно на отдельных заправках).
Ярославцев встревожили эти новости. В правительстве области поспешили объяснить, что подобных ограничений в регионе не планируется.
«Введение системы заправки по номерным знакам в Ярославской области не планируется. Озвученные рядом СМИ данные не соответствуют действительности», — оповестили в региональном штабе по обеспечению нефтепродуктами.
Напомним, в Ярославской области создали региональный штаб, чтобы контролировать вопрос наличия топлива на АЗС. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что спрос на бензин в июне вырос в три-четыре раза. По его словам, это связано с ажиотажем.
Напряженная ситуация на заправках Ярославской области наблюдается около месяца. В июне автомобилисты столкнулись с пустыми колонками на ряде АЗС, а где-то взвинтили цены, подняв стоимость литра до 110–129 рублей. По состоянию на начало июля ярославцы продолжают попадать в очереди на АЗС и натыкаться на отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправках.
Эксперты выделили несколько причин происходящего: снижение объемов производства топлива из-за ремонта на НПЗ; начало сельскохозяйственного сезона; высокий автомобильный сезон и ажиотажный спрос. Накануне автомобильного сезона в России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита. Он действует с 1 апреля по 31 июля.