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Ярославцев запугали продажей бензина по графику. Что говорят власти

Будут ли топливо заливать в зависимости от дня недели

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Власти высказались по информации о продаже топлива в Ярославле по графику | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВласти высказались по информации о продаже топлива в Ярославле по графику | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти высказались по информации о продаже топлива в Ярославле по графику

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Сети обсуждают информацию о введении системы заправки по номерным знакам. Так, федеральные СМИ сообщают, что в ряде регионов страны машины с автомобильными номерами, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8 смогут заправляться по четным дням, а с цифрами 1, 3, 5, 7 и 9 на конце — по нечетным. С их слов, такие меры помогут сократить очереди на АЗС и снизить риск дефицита топлива.

В дополнении к расходящейся информации указано, что установят лимиты на заправку для всех — 30 литров в один бак (сейчас подобные ограничения действуют в Ярославской области точечно на отдельных заправках).

Ярославцев встревожили эти новости. В правительстве области поспешили объяснить, что подобных ограничений в регионе не планируется.

«Введение системы заправки по номерным знакам в Ярославской области не планируется. Озвученные рядом СМИ данные не соответствуют действительности», — оповестили в региональном штабе по обеспечению нефтепродуктами.

Напомним, в Ярославской области создали региональный штаб, чтобы контролировать вопрос наличия топлива на АЗС. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что спрос на бензин в июне вырос в три-четыре раза. По его словам, это связано с ажиотажем.

Напряженная ситуация на заправках Ярославской области наблюдается около месяца. В июне автомобилисты столкнулись с пустыми колонками на ряде АЗС, а где-то взвинтили цены, подняв стоимость литра до 110–129 рублей. По состоянию на начало июля ярославцы продолжают попадать в очереди на АЗС и натыкаться на отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправках.

Эксперты выделили несколько причин происходящего: снижение объемов производства топлива из-за ремонта на НПЗ; начало сельскохозяйственного сезона; высокий автомобильный сезон и ажиотажный спрос. Накануне автомобильного сезона в России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита. Он действует с 1 апреля по 31 июля.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
5
Гость
1 минута
Вертикаль ВЛАСТИ идёт из Масквы туда же идут все наши деньги
Гость
2 минуты
Ничего не понимаю... «Бензина хоть улейся», «Завозят ежедневно», «Не паникуйте, он не кончится», «Всё под контролем», «Власть налаживает логистику» и на фоне всего этого громогласного звучат подобные предложения... Это местные боты не в курсе происходящего в реальности, или власть в очередной раз ничего не наладила, зато знатно налажала?
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