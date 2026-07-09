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Город Ленинский рынок в Ярославле могут оштрафовать за потрепанный внешний вид

Ленинский рынок в Ярославле могут оштрафовать за потрепанный внешний вид

Нарушения выявила инспекция адмтехнадзора

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Проверяющих не устроил внешний вид Ленинского рынка | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comПроверяющих не устроил внешний вид Ленинского рынка | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Проверяющих не устроил внешний вид Ленинского рынка

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора возбудила административное дело о ненадлежащем содержании Ленинского рынка в Ярославле.

«Распространяемая в соцсетях новость о том, что собственник АО „Ленинский рынок“ приостановил работу по реконструкции и приведению объекта в надлежащее состояние, подтвердилась в результате выезда инспекторов административно-технического и государственного жилищного надзора. Выявлены нарушения правил благоустройства. Ведется административное производство, ответственному лицу грозит штраф до 400 000 рублей», — сообщили в инспекции.

Проверяющие добавили, что ранее собственник уже не раз привлекался к ответственности из-за того, что фасад здания и территория рынок содержались ненадлежащим образом.

Часть конструкций пришла в негодность | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comЧасть конструкций пришла в негодность | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com
Проверка выявила нарушения правил благоустройства на Ленинском рынке | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comПроверка выявила нарушения правил благоустройства на Ленинском рынке | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com
Территория нуждается в уходе | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comТерритория нуждается в уходе | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Напомним, 8 июля на заседании комиссии муниципалитета начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Варвара Моисеева сообщила, что в апреле прошла встреча с собственником Ленинского рынка, на которой он сообщил о приостановке реконструкции объекта из-за недостатка денег. Сейчас ведется поиск инвестора для продолжения работ. При этом в мэрии отметили, что к Дню города на территории рынка был сделан ремонт — покрасили фасады, в крытом павильоне заменили осветительные приборы, помыли окна и выполнили другие работы для приведения объекта в приличное состояние.

Кроме того, собственник потратил около 60 миллионов рублей на проектно-сметную документацию, перенос сетей и возведение фундамента для нового корпуса.

В настоящее время рынок работает.

Кто владеет рынком

Напомним, в 2020 году рынок Ленинского района власти Ярославля продали за 145 миллионов рублей московской компании «Дордой». На тот момент учредителем организации был 43-летний киргизский бизнесмен и политик Жумабек Салымбеков.

В 2021 году появилась информация, что запланирована реконструкцию объекта. Сообщалось, что это будет пространство нового формата с торговыми площадками, зоной фудкорта, детской комнатой, уличной ярмаркой.

Официально заказчиком работ по реконструкции является АО «Ленинский рынок».

В августе 2024 года главный инженер АО «Ленинский рынок» Сергей Мартынов рассказал порталу 76.RU, что на месте, где была открытая площадка, будет построен новый одноэтажный корпус крытого рынка. После его открытия, торговлю переведут туда и приступят к реконструкции старого здания. По планам срок окончания работ был обозначен как 3-й квартал 2026 года.

Осенью 2025 года мы делали репортаж с Ленинского рынка.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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