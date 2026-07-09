От ставок через тюрьму навстречу смерти: умер муж кассирши, ради которого она выкрала из банка 25 млн

Марат Хайруллин в суде Источник: Эллина Юсупова / UFA1.RU

Невероятный поворот произошел в истории кассирши банка из Башкирии: ее муж умер в то время, когда должен был отбывать срок. UFA1.RU узнал, что это произошло полтора года назад. Его жена вышла во второй половине 2023 года после трех лет отсидки. После суда с них обоих взыскали украденные 25,4 миллиона рублей — и кому же теперь придется платить эти деньги? Нашли ответ и на этот вопрос.

Как это случилось

История семьи Хайруллиных прогремела на всю страну весной 2019 года: Луиза работала старшим кассиром в одном из банков в Салавате. В один из дней она ушла пораньше с работы — как раз в тот момент, когда там решили провести ревизию.

Собственно, в ходе проверки персонал обнаружил недостачу в 25 миллионов рублей (это общая сумма, так как пропали не только рубли). Когда они стали звонить Луизе, та на звонки не отвечала. Дома ее не было. Как выяснилось, она с мужем и детьми сбежала.

Семья скрывалась в Казани до июля: в один из дней на съемную квартиру нагрянули силовики, вся семья была сразу же задержана. Обоих этапировали в Башкирию.

Луизу (в красном) выводят из дома в Казани, где она скрывалась Источник: МВД России

Марат Хайруллин признавался, что проигрывал деньги на ставках, поэтому, чтобы отыграться, он находил всё новые и новые. Так продолжалось девять лет. Периодически семья брала кредиты, чтобы расплатиться по долгам, но оплатить их не могла. Поэтому Марат подговорил Луизу выносить деньги из банка. 25 миллионов рублей пропали не в один день.

Источник: Городские медиа

Когда их задержали, Марат остался на свободе, а Луиза уехала в изолятор. В последнем слове она сказала, что пошла на такой шаг из-за своей наивности и доверчивости к мужу, а тот давил на нее, чтобы она вновь и вновь приносила деньги.

«Я хочу помочь жене, она добрая женщина, а во всем этом виноват я. Адвокаты сказали, что если мы компенсируем банку ущерб, то есть шанс, что она отделается условным сроком. А денег у нас нет, поэтому придется просить у народа, объявить сбор средств, может, те люди, что нас поддерживали всё это время, захотят помочь Луизе. Не мне, для себя я ничего не прошу, но, может, Луизе менее суровое наказание выберут, всё-таки она из-за меня на это пошла», — говорил Марат в ходе уголовного дела в 2019 году.

В сентябре 2020 года ей дали пять лет, мужу — шесть.

Совершить такое преступление семья смогла в том числе из-за слабой системы контроля в банке. Ревизия толком не проводилась.

Женщина провела под стражей целый год следствия и еще несколько месяцев судов Источник: Артур Шайхутдинов / UFA1.RU

Пытался исправиться

Супруги после приговора, скорее всего, развелись. Во всяком случае, о таком желании говорил сам Марат.

Луиза Хайруллина вышла после трех лет заключения. Марат продолжал оставаться в колонии — в марте 2021 года он пытался выйти на свободу, указывая, что его дети не достигли 14-летнего возраста. Суд отказал. В августе 2021-го хотел получить отсрочку наказания, но тоже не вышло.

Летом 2022-го Марата перевели в другую колонию. В конце 2022-го — исправительный центр в Бирске. Там ему оставалось отбыть всего три года, но он сбежал. Точнее, он ушел из центра на работу и не вернулся обратно в течение суток. Его в итоге нашли, закрыли на месяц, а потом по решению суда вернули в колонию — режим не указан, но обычно за побег дают строгий.

Исправление пошло не по плану.

Родственник Марата Хайруллина рассказал UFA1.RU, что тот освободился в декабре 2024 года, а в феврале 2025-го погиб.

Также наш собеседник сообщил, что «долги списали». Однако в это время Хайруллин должен был отбывать срок — он истекал в январе 2026-го. Каких-либо прошений об условно-досрочном освобождении он не подавал, во всяком случае, на сайтах судов документов за тот период нет.

UFA1.RU направил запрос в УФСИН Башкирии с просьбой раскрыть, где скончался Хайруллин — в стенах учреждения или вне их. Как только поступит ответ, мы его опубликуем.

Марат в 2019 году Источник: Артур Шайхутдинов / UFA1.RU

Кто будет платить долг?

Это самый сложный вопрос этой истории, потому что речь не просто о долгах, а о наследстве, эти дела считаются одними из самых сложных.

В декабре 2025 года Салаватский суд выносил определение по заявлению банка, из которого супруги утащили деньги. Там подтверждается, что Хайруллин скончался в феврале 2025 года.

По тому же документу долги Марата перешли к Росимуществу (в данном случае представляет государство). Оно не было согласно с таким исходом и пыталось обжаловать, указывая, что у Марата могут быть наследники.

Верховный суд Башкирии, впрочем, постановил, что с момента смерти Марата в наследство так никто и не вступил, а значит, оно никому не нужно. В том определении сказано, что на счетах Хайруллина в одно время было чуть более 300 тысяч рублей.

Адвокат Эльмар Зиганшин рассказал, на ком теперь будут долги Марата и кому придется их платить.

«Начнем с того, что долги о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, не списываются. В законе четко определен перечень долговых обязательств, которые не подлежат списанию. В данном деле неизвестно, являлись ли осужденные на момент смерти одного из них супругами. Если нет, то бывшая супруга не наследует никакого имущества, долгов, а также компенсаций. Взыскивать с нее никаких задолженностей, образовавшихся уже после расторжения брака, невозможно», — объяснил адвокат.

Так что же получается, долг «испарился»? Эльмар Зиганшин говорит, что никуда он не делся, просто перешел к государству.

И тут есть нюанс: если у Марата на счетах было 300 тысяч, то государство берет на себя обязательство в пределах этой суммы. Таким образом, большая часть долга умершего будет аннулирована.

Ну с долгами Марата разобрались. А что Луиза? Платить придется ей? Если они на момент смерти были в разводе, то долги к ней не перейдут.

«Если развода не было и супруга приняла наследство, те 300 тысяч рублей на счете, то эти деньги она и вернет взыскателю. И больше ничего. Наследник отвечает по долгам умершего только в пределах и размере принятого наследственного имущества», — говорит Эльмар Зиганшин.

UFA1.RU выяснил, что Луиза брала многомиллионный кредит, по сумме схожий с ущербом от преступления. Она его не оплачивала, долг попал к приставам. Но исполнительное производство по кредиту и ущербу в итоге закрыли — не удалось разыскать должника или его имущество.

В 2023 году родственник Луизы в разговоре с UFA1.RU отмечал, что она с Маратом после суда не общалась: «Потому что нормальные мужики так не поступают». А учитывая желание самого мужчины прекратить семейные отношения, они почти наверняка развелись.