Какие налоги не надо платить пенсионерам и тем, кто только собирается на заслуженный отдых: список

Часть доходов пожилых граждан не облагается подоходным налогом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Пенсионеры и предпенсионеры могут претендовать на несколько налоговых льгот — по имуществу, земле и транспорту, а также по НДФЛ. Обо всех мерах поддержки рассказали в Минфине России.

«Для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе в части налогов. Данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место», — перечислили в ведомстве.

Если у пенсионера есть несколько объектов одного вида, льгота автоматически применится к тому, по которому сумма налога больше. Чтобы выбрать другой объект, нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ.

По земельному налогу пенсионерам и предпенсионерам положен вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади одного участка. Если он меньше или равен этой площади, земельный сбор не начисляется; если больше — его рассчитывают только с превышения.

Государственные пенсии и социальные доплаты к ним, как подчеркнули в Минфине, не облагаются подоходным налогом. Кроме того, пенсионеры могут переносить остаток имущественного налогового вычета при покупке или строительстве жилья на три предшествующих календарных года. Это позволяет вернуть уплаченный ранее НДФЛ.