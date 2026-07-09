Какие налоги не надо платить пенсионерам и тем, кто только собирается на заслуженный отдых: список

Пенсионеры и предпенсионеры могут претендовать на несколько налоговых льгот — по имуществу, земле и транспорту, а также по НДФЛ. Обо всех мерах поддержки рассказали в Минфине России.
«Для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе в части налогов. Данные категории освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машино-место», — перечислили в ведомстве.
Если у пенсионера есть несколько объектов одного вида, льгота автоматически применится к тому, по которому сумма налога больше. Чтобы выбрать другой объект, нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ.
По земельному налогу пенсионерам и предпенсионерам положен вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади одного участка. Если он меньше или равен этой площади, земельный сбор не начисляется; если больше — его рассчитывают только с превышения.
Государственные пенсии и социальные доплаты к ним, как подчеркнули в Минфине, не облагаются подоходным налогом. Кроме того, пенсионеры могут переносить остаток имущественного налогового вычета при покупке или строительстве жилья на три предшествующих календарных года. Это позволяет вернуть уплаченный ранее НДФЛ.
Регионы вправе вводить дополнительные льготы, например по транспортному налогу, уточнили РИА Новости. Узнать, какие именно меры действуют в конкретном субъекте, можно с помощью сервиса ФНС России, добавили в министерстве.