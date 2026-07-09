Российские больницы массово внедряют ИИ — чем это обернется для пациентов и кого из врачей заменят алгоритмы

По всей России планируют массово обучать медперсонал применению искусственного интеллекта в работе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Нейросети уже вовсю генерируют картинки и пишут код для айтишников. Но теперь эти технологии добрались и до медицины: российские больницы внедряют ИИ в свою работу. Как искусственный интеллект помогает врачам и заменит ли он отдельных специалистов, разбирались наши коллеги из NGS55.RU.

Как врачи уже используют ИИ

Согласно национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, одно из ключевых направлений — интеграция алгоритмов в российское здравоохранение. Документ предполагает, что это позволит повысить качество медицинских услуг. Нейросети должны помочь в профилактике заболеваний, диагностике, прогнозировании, подборе лекарств, автоматизации и точности хирургических вмешательств, а также в сокращении угроз пандемий.



Сейчас ИИ применяют почти в каждом регионе страны, заявлял замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. В планах Минздрава на этот год — массовое обучение медперсонала работе с алгоритмами. При этом подчеркивается, что нейросети — это лишь система поддержки принятия врачебных решений. Ставить диагноз и назначать лечение должен сам доктор.

Чаще всего искусственный интеллект использую для интерпретации рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, фотографий родинок, цифровых ЭКГ, колоноскопий и эндоУЗИ. Для некоторых областей, например, для Омской, это направление развития считается приоритетным. Регион подключен к «МосМедИИ» — это цифровая платформа правительства Москвы, которая дает врачам из регионов России доступ к ИИ‑сервисам для обработки лучевых исследований.

Медучреждения активно применяют новые технологии Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«В июне этого года на дистанционный анализ с помощью сервисов искусственного интеллекта отправлено и обработано более 18 000 исследований из 42 медицинских организаций по всем 6 направлениям: флюорография, рентген органов грудной клетки, маммография, компьютерная томография органов грудной клетки, компьютерная томография головного мозга и рентген позвоночника для обнаружения сколиоза», — привел данные по региону директор Медицинского информационно-аналитического центра Тарас Безуглый.

При помощи ИИ многие медучреждения автоматизировали назначение обследований, расписание рентген‑оборудования и формирование заключений.

Заведующий рентгенологическим отделением поликлиники Александр Козин отмечает, что нейросети существенно облегчают труд медиков. Большое количество пациентов, срочность описания снимков, человеческий фактор и усталость в конце смены — всё это повышает риск пропуска патологии.

«Цифровой ассистент быстро обрабатывает рентгеновские изображения, автоматически отмечая подозрительные участки — те самые тени, которые легко упустить, поскольку порой они ускользают от человеческого глаза. Это помогает врачу быстрее и точнее разобраться в проблеме пациента. Анализ изображения происходит буквально за секунды: когда врач начинает вглядываться в снимок, искусственный интеллект уже завершает первичный анализ, отмечая подозрительные участки и малозаметные отклонения от нормы, которые в некоторых клинических случаях легко упустить», — поделился он.

Программа не заменяет рентгенолога, но выступает ценным помощником, если использовать технологию грамотно, считает эксперт. Ко всему прочему теперь медики тратят меньше времени на описание исследований, в которых нет признаков патологии. Цифровая система берет эту часть работы на себя, позволяя специалисту сосредоточиться на сложных случаях.

Как нейросети помогают выявлять онкологию

Алгоритмы компьютерного зрения выявляют признаки самых разных нарушений, в числе которых и онкологические заболеваний.

«Цифровые инструменты, особенно искусственный интеллект, — это реальная помощь. Они позволяют быстрее анализировать снимки, точнее находить изменения и, как следствие, раньше выявлять заболевания. Конечно, любая новая технология требует тщательной проверки и доработки, но уже сегодня мы видим ее огромный потенциал для спасения жизней», — заявил главный врач онкологического диспансера Андрей Доронин.

Окончательное решение при работе с пациентами всегда должно оставаться за врачом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Он привел примеры из практики: специальные программы помогают улучшать четкость снимков МРТ, автоматически выделять подозрительные участки на компьютерных томограммах и ускорять подготовку к лучевому лечению.

«Наша ключевая задача — сделать так, чтобы технологии экономили драгоценное время врачей и пациентов. Цифровизация призвана не заменить специалистов, а дать им в руки более совершенные и эффективные инструменты», — подытожил Доронин.

Плюсы и минусы у ИИ в медицине

Преимущества искусственного интеллекта в здравоохранении подтверждены клинически. Об этом заявил руководитель направления «Искусственный интеллект» Фонда «Сколково» Евгений Осадчук. В ряде задач нейросети демонстрируют точность, которая в несколько раз превосходит результаты врачей общей практики.



«Технологии на базе ИИ существенно ускоряют выявление рака легких, инсультов и тромбов в кровеносной системе. Далее алгоритмы способны анализировать собранные данные и подбирать персонализированную схему химиотерапии, тем самым повышая эффективность терапии. Кроме того, нейросети помогают оптимизировать работу самих медучреждений — от распределения потоков пациентов до мониторинга их состояния во время и и после лечения», — поделился эксперт.

В качестве конкретных примеров Осадчук привел российскую платформу Webiomed, которая зарегистрирована как медицинское изделие. Она анализирует данные электронных карт и прогнозирует риски развития заболеваний. Опыт ее внедрения показал, что выявляемость пациентов из группы высокого риска вырастает на 34%. Еще существует система «Цельс» — одно из первых в России ИИ‑решений с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, специализирующееся на анализе снимков. Алгоритмы выявляют патологии на маммограммах и КТ с точностью свыше 95%, сокращая время первичного анализа с 30 до 2 минут.

При этом Осадчук подчеркивает, что не все цифровые инструменты одинаково точны. Например, отдельные чат‑боты уступают в качестве диагностики врачам‑специалистам. Именно поэтому окончательное решение всегда должно оставаться за человеком.

Рутинные медицинские специальности уже трансформируются или заметно сокращаются под влиянием ИИ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У ИИ‑систем разная применимость для пациентов. Результаты, показанные на европейских когортах, могут хуже работать для пациентов из Азии или Африки.



«В силу этих причин всегда останутся области, где роль человека незаменима. Речь идет не только о технических процедурах, но и о таких сугубо человеческих качествах, как клиническая интуиция, способность выстраивать долгосрочные доверительные отношения с пациентом и брать на себя моральную ответственность в условиях неопределенности», — обратил внимание эксперт.

При этом именно эмпатия врача, которая пока недоступна алгоритмам, напрямую влияет на точность сбора анамнеза, приверженность пациента лечению и его психологическую адаптацию к тяжелому диагнозу.

Какие специалисты под угрозой сокращения

Нейросети не могут стать полноценной заменой врачей, это лишь инструмент в руках профессионалов, считает врач-исследователь Сергей Ткачев.

«Точно так же, как электрокардиограф не может заменить кардиолога, компьютерный томограф — рентгенолога, а фундускамера — офтальмолога. Нейросети могут облегчить работу, разгрузить, выявлять скрытые паттерны, помогать в статистическом анализе и научной работе, быть советчиком и даже в перспективе обеспечить маршрутизацию пациентов, но полностью заменить врача они не смогут», — рассказал эксперт.

При этом рутинные медицинские специальности уже трансформируются или заметно сокращаются. Согласно отраслевым прогнозам, к 2027 году доля специалистов, занимающихся классификацией болезней, может снизиться на 60%. Это связано с тем, что ИИ присваивает коды диагнозов с точностью выше 95%, заявил руководитель направления «Искусственный интеллект» Фонда «Сколково» Евгений Осадчук.

«Алгоритмы превосходят человека в чтении маммограмм и КТ‑снимков — это напрямую затрагивает сферу работы радиологов. Однако такие задачи, как контекстная интерпретация снимков, проведение биопсии и другие интервенционные процедуры, по‑прежнему требуют участия врача», — уточнил он.

Частично автоматизируются и функции фармацевтов — системы на базе ИИ помогают с выдачей лекарств. Но консультирование пациентов остается за живыми специалистами, поскольку здесь важны индивидуальный подход и эмоциональный контакт.

Тем не менее существует множество направлений, где роль человека по-прежнему незаменима. Например, в реанимации нужны мгновенная адаптация к меняющейся ситуации, развитые тактильные навыки и слаженная командная работа, алгоритмам это пока недоступно. По той же причине не грозит массовое сокращение реаниматологам, медсестрам экстренной помощи и хирургам, поскольку именно они принимают решения в непредвиденных случаях и несут за них ответственность.

Вместе с тем ИИ создает и новые профессии. Растет спрос на специалистов, которые проверяют алгоритмы перед внедрением в клиническую практику, собирают обучающие наборы данных и разбираются в правовых и этических аспектах работы с ИИ.

Как ИИ отразится на лечении пациентов

Эксперты сходятся во мнении, что интеграция искусственного интеллекта положительно скажется на качестве медицинской помощи. В частности, технологии ИИ в умных часах и других гаджетах уже позволяют выявлять опасные заболевания на самых ранних стадиях.



«Разгрузка поликлинического хаоса позволит больше уделять время пациентам, а не бумагам. Качественная маршрутизация тоже будет способствовать лучшему оказанию медицинской помощи. Что касается критики, что, мол, врачи-лентяи разучатся думать, ведь за них теперь нейросеть пишет эпикриз, то это глупости. Ответственность всё равно несет врач, а кроме того, теперь у каждого продвинутого доктора есть виртуальный коллега, который готов помочь в любую минуту», — высказался Сергей Ткачев.

Технологии должны экономить время врачей и пациентов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Одна из главных проблем современной медицины — профессиональное выгорание и острая нехватка врачей. ИИ как раз берет на себя заполнение документации и первичную интерпретацию данных, что освобождает время врача для работы со сложными клиническими случаями и полноценного общения с людьми.

Конец 2025 года принес на российский рынок труда тревожную статистику. Только в последнем квартале было уволено 4,6 тысячи работников здравоохранения.

«Вообще задача, которую ставят перед собой разработчики ИИ‑решений, звучит вполне благородно: обеспечить каждому человеку в мире доступ к качественной медицинской экспертизе по приемлемой цене. Особенно это актуально для регионов, где ощущается дефицит специалистов», — заключил Осадчук.

Как вы относитесь к внедрению ИИ в работу врачей? Положительно, надо идти в ногу со временем! Отрицательно, не доверяю я этому ИИ… Оставлю свой вариант в комментариях