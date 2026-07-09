Трамплин в мир больших денег: как «клубничный» бизнесмен за месяц зарабатывает ваш годовой доход

На чем начать набивать первые шишки? На клубничном бизнесе! Источник: klubnika_ufa_official / Vk.ru, Артем Устюжанин / E1.RU

Что общего между клубничным бизнесом и лотереей? И там, и там ставка может «не зайти»: предприниматель рискует остаться без урожая, не окупить вложения или проиграть конкуренцию привозной ягоде. Константин Максимов — «клубничный» бизнесмен из Башкирии. Он выращивает ягоды в открытом грунте, без теплиц (мол, без прямых солнечных лучей не так вкусно).

Свое дело он начал с 90 тысяч рублей и без какой-либо господдержки. По его прогнозам, бизнес проживет недолго: через десять лет в деревнях может не остаться людей, значит, работать и собирать клубнику будет некому. Однако как эдакий трамплин в мир больших денег — это самое то, рассказал Константин в беседе с нашими коллегами из UFA1.RU.

Сколько надо вложить в клубничный бизнес

Первый вопрос, который возникает у любого, кто засматривается на ягодное дело, — сколько это стоит? Константину на первое время потребовалось всего 90 тысяч рублей, правда, ориентироваться на эту сумму надо с опаской: как и у любого бизнесмена, у него есть свои секреты.

«У меня просто земля в аренде была. В деревне живу, там дешевая аренда — буквально 5 тысяч рублей в год. Потом саженцы: у меня был родственник, который поделился ими», — рассказывает он.

«Чит-коды» в виде локации и родственника-садовода — без этого стартовый порог будет выше. По словам Константина, с покупными саженцами сумма бы подскочила аж до 450–500 тысяч рублей. Основные деньги у него ушли на рабочую силу: приходилось нанимать людей, так как площадь была не по силам одному человеку.

Это траты только на первое время. Постепенно нужно закупаться и техникой.

«Если считать технику, то там вложений — ого-го. Трактор — миллион, потом оборудование для междурядной обработки — около 300 тысяч. Для внесения удобрений — 400 тысяч», — говорит бизнесмен.

«Время — 06:30, идет утренний сбор», — комментирует бизнесмен Источник: Клубника от Максимова / Vk.com

При этом рентабельность клубничного бизнеса — понятие хитрющее. От чего она только не зависит: от погоды, от сорта, от цены на рынке и от того, сколько человек в деревне готовы собирать ягоду — платят 200 рублей за 5 литров, но об этом позже.

«Первый год, грубо говоря, в ноль выходит. Второй уже окупает себя и чуть-чуть прибыли дает».

И раз мы имеем дело с растениями, тут либо везет, либо нужно еще подэкономить. Бывают заморозки, когда цветоносы гибнут и ягод становится меньше. Тогда и второй сезон может пройти без особых дивидендов. Сам Константин крутится в этой сфере уже 4-й год и в плюс вышел давно.

«За короткий период ты можешь заработать много — как люди за год зарабатывают. Можешь поднять эту сумму за месяц, пока идет клубничный сезон», — делится бизнесмен.

Но цена этого заработка, как он сам признаётся, — недосып, отсутствие выходных и жизнь на пределе возможностей. Это критично, учитывая, что у Константина в арсенале есть еще два направления — электровелосипеды и водоматы. Ягодное дело для него просто трамплин и бизнес для набивания первых шишек.

Какие издержки у клубничного бизнеса

Одна из главных проблем любого местного фермера — конкуренция с привозными продуктами. Особенно с южными: их завозят огромными партиями, и ценник часто на такие овощи и ягоды ниже. И покупатель сначала тянется к стоимости, а не ко вкусу.

«Приходится конкурировать порой, — вздыхает Константин. — Но народ не глупый: люди попробуют их ягоду и понимают, что она привозная. У нее нет такого яркого вкуса — говорят, жесткая, кислая. Но покупатели со временем всё равно понимают, что наш продукт лучше, и переходят к нам».

Сезон короткий, приходится соревноваться за клиента. Возможно, клубникой осталось недолго наслаждаться: через 10 лет бизнес может вовсе исчезнуть.

«Население в деревнях стареет, а притока новых людей нет. То есть работать некому. Через десять лет с кадрами будут огромные проблемы, — объясняет Константин. — Здесь мы деньги зарабатываем, но вкладываем их в город».

Сейчас за сбор пяти литров клубники его работники получают 200 рублей (ранее им платили 150). Расценки выросли, потому что лето выдалось дождливым и ягод не так много.

«Основная цель — уйти от этого бизнеса в будущем», — признается предприниматель.

Советы тем, кто хочет ворваться в ягодное дело

Напоследок — советы тем, кто грезит о собственном ягодном деле. Константин считает, что экономия времени — это лучшее вложение.

«Чтобы начать, лучше пойти к тому, кто номер один в своем деле. Узнать у него нюансы, ошибки: он потратил на это десять лет, а ты можешь узнать всё за день. Не надо лезть самому с головой, когда есть короткий путь к успеху — пойти к лидеру и научиться у него».

Таким наставником для Константина стал его родной брат, который в этом бизнесе уже давно.

«Пошло вообще как: брат у меня покупал оптом клубнику и продавал на рынках. В один год ему не дали ягоду, потому что у самих поставщиков не было. Он не смог заработать и решил сам сажать. Я тоже вместе с ним начал выращивать, и пошло-поехало».

Сейчас братья не конкуренты: продают ягоду в разных точках. Если ты не учишься на чужих ошибках, значит, будешь учиться на своих и заплатишь за это гораздо больше, считает Константин. Однако этот вывод можно применить к любому бизнесу. Если говорить о клубнике, предприниматель советует отдать предпочтение выращиванию в открытом грунте, а не в теплицах.

«Тепличная клубника не такая сладкая, потому что прямого солнца нет», — уверяет фермер, хотя с помощью парников продавать ягоду можно практически круглый год.

Однако народ тоже не глупый: люди ждут клубнику в строго определенные даты и раньше ее не берут, потому что «не верят, что пошла местная».