«Первыми из строя выйдут свечи». Инструкция, на что смотреть в машине и на АЗС, когда заправляют топливом «Евро-3»

Решение приняли для удовлетворения спроса на рынке бензина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Правительство на фоне напряженной ситуации с бензином официально разрешило откат к топливу по устаревшему стандарту Евро-3. Мера призвана удовлетворить спрос потребителей, но вот состав такого топлива существенно отличается от того, что россияне привыкли видеть на АЗС. Городские медиа об этом пишут постоянно, но вопросы всё равно остаются. Наши коллеги из NGS.RU узнали у экспертов, как уберечь технику от дополнительных ремонтов.

Удовлетворить спрос на рынке

Российские власти допустили в стране выпуск в обращение топлива под вывеской Евро-5, но с измененным составом, который больше соответствует старому классу: Евро-3. Решение принято в качестве «превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», говорится в постановлении правительства.

По нормативам Евро-5 в бензине должно быть не больше 10 мг серы на килограмм. Постановление же разрешает поднять эту планку до 150 мг для бензина и до 350 мг — для дизеля, что соответствует стандарту Евро-3.

Отпуск таких нефтепродуктов разрешили некоторым НПЗ до конца 2026 года. Как объяснили в пресс-службе Минэнерго России, топливо при этом не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

«Принятое решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса», — сообщили в ведомстве.

Помимо серы, в топливе параллельно увеличиваются допустимые доли ароматических углеводов, ММА и некоторых других компонентов, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Главный риск в Евро-3 — не в том, что автомобиль «хуже поедет». Для автовладельца повышенное содержание серы и другие изменения в составе означают, что при сгорании топлива образуется больше агрессивных соединений — в первую очередь сернистых.

«Они ускоряют окисление и старение моторного масла, повышают коррозионную нагрузку на детали цилиндро‑поршневой группы и выхлопной системы, провоцируют нагар и залегание колец, а также ускоренный износ катализаторов и сажевых фильтров», — объяснил Никита Родионов.

При долгом использовании техники на бензине такого уровня быстрее стареют двигатель, масло, выхлоп и системы экологического контроля. В зоне повышенного риска — новые авто: чем современнее машина, тем чувствительнее она к качеству заливаемого в бак горючего.

Современный автомобиль более чувствителен к качеству топлива Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Свежие» машины (примерно после 2010 года выпуска), рассчитанные на Евро-5, как правило, имеют чувствительные датчики кислорода и системы контроля выбросов, а также системы непосредственного впрыска и тонкие форсунки.

«На таких моторах долгое использование топлива ниже уровнем ускоряет износ катализатора, может приводить к разрушению его сот, забиванию форсунок, росту нагара во впуске и камере сгорания. В редких случаях на прямом впрыске закоксовка форсунок может привести к локальному перегреву и прогару поршня», — предупредил Никита Родионов.

При этом старые автомобили, оборудованные под Евро-3 или без развитых систем нейтрализации, переживут такую ситуацию легче. В них нет сажевого фильтра, допуски по топливу шире, но даже для таких машин повышенное содержание серы и ароматических углеводородов означает более быстрый износ масла и выхлопной системы.

Как снизить риски и помогут ли присадки

Среди главных технических последствий использования топлива «нового» стандарта — ускоренное старение масла: из‑за сернистых соединений оно быстрее окисляется. Возможен рост отложений в камере сгорания, на поршневых кольцах и клапанах, что со временем может привести к падению компрессии и «масложору». Горючее качеством ниже привычного также может сократить ресурс катализаторов и сажевых фильтров.

«Первое, что следует учесть автовладельцам, — потребуются более частые замены масла и фильтров. Потенциально может возникнуть более ранний ремонт или замена катализатора, а в редких и запущенных случаях — дорогой ремонт мотора или топливной системы», — подчеркнул Никита Родионов.

Эксперт назвал несколько способов снижения рисков для автомобилей, если такое топливо всё-таки появится на части АЗС Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Технический директор компании «ЛН Дистрибьюция» (занимается оптовой торговлей автозапчастями) Андрей Бабушкин согласился, что регулярная заправка машины бензином низкого экологического класса может привести к ряду технических проблем. Долгосрочное использование топлива уровня Евро-3, с его слов, гарантированно приведет к ускоренному износу систем очистки отработанных газов.

«Первое, что выйдет из строя, — свечи зажигания. Кроме того, при сгорании такого топлива образуются твердые частицы и отложения, которые нарушают смесеобразование и ведут к росту расхода бензина», — пояснил он.

Эксперт допустил, что для минимизирования рисков можно использовать специальную автохимию. Но он считает, что даже качественные средства не помогут удалить из топлива вредные примеси и серу, так что проблема состава бензина Евро-3 никуда не денется.

При этом последствия и технические риски для автомобилей из Китая будут такими же, как и для других. По словам Андрея Бабушкина, некоторые думают, что такие машины особенно чувствительны к качеству топлива, но это заблуждение.

Как распознать Евро-3 на АЗС

Если топливо такого класса действительно поступит на заправки, водителям стоит быть внимательнее. Гарантированный способ проверить состав бензина — запросить паспорт качества у сотрудников станции.

В 2021 году в пресс-службе Росстандарта рассказывали, что паспорт качества — документ, который сопровождает каждую партию топлива, поставляемую на заправочную станцию. И сотрудники должны предъявить его по требованию клиента.

«В документе указаны параметры, из которых автомобилист может узнать, где было произведено топливо, кем поставлено на заправочную станцию, соответствует ли оно разрешенному в России 5-му экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду», — объясняли в ведомстве.

Фактическое значение серы — 7,3, что даже меньше норматива Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков съездил на несколько новосибирских АЗС, чтобы узнать, каким топливом заправляют автомобили клиентов. В документах названий классов Евро-3 и Евро-5 нет, но вот состав горючего указан.

Например, на одной из станций в топливе количества серы оказалось меньше, чем предлагает норматив. А на АЗС другой сети НГС не нашел информацию о бензине и дизеле вообще.

При этом замглавы ведомства Андрей Кулешов обращал внимание на то, что в крупных городах партия топлива распродается в среднем за один - три дня. И если человеку на АЗС предъявили документ, которому несколько недель или месяцев, то, скорее всего, он не имеет отношения к бензину, которым он заправляет автомобиль.