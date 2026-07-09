Умерла на руках своей матери: стала известна настоящая причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Эдже Иртем стало плохо на следующий день после дня рождения Источник: irtemece / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Внезапная смерть турецкой актрисы Эдже Иртем, которая умерла на руках своей матери на следующий день после своего юбилея, стала для шоком для ее фанатов. Почти месяц врачи искали причину смерти, предлагая самые разные гипотезы.

Наконец появилась официальная информация об этом. По версии медиков, актриса умерла от отравления алкоголем. К такому выводу специалисты пришли после вскрытия и тщательного изучения анализов.

14 июня звезде исполнилось 35 лет. Юбилей Иртем отмечала с мамой. По словам матери актрисы, они вернулись домой. Звезда турецких сериалов была в состоянии алкогольного опьянения, плюс выпила антидепрессанты, прописанные ей врачом, и легла спать. Утром у нее случился приступ, мать пыталась ей помочь, но было уже слишком поздно. По приезде скорая зафиксировала смерть актрисы.

«Мы отмечали день рождения дочки в одном из ресторанов нашего района. Вернулись домой в 20:36 (мск), я уложила Эдже спать, так как она крепко выпила, к тому же приняла антидепрессанты. Ночью я слышала, как она вставала, чтобы сходить в туалет, а потом снова легла. Утром я, как обычно, позвала дочь позавтракать, но она не ответила. Когда я вошла в комнату, то увидела ее лежащей, изо рта у нее текла жидкость с неприятным запахом», — поделилась мать звезды сериалов.

Изначально близкие и поклонники предполагали, что проблема в сердечном приступе. Фанаты даже строили версии о том, что актриса принимала запрещенные препараты. К тому же в Турции сейчас идет масштабное расследование и аресты актеров, которые подсели на наркотики. Но всё это не подтвердилось.

После смерти актрисы в Сети обсуждали слова ее приятельницы, с которой Эдже общалась незадолго до смерти. Девушка утверждает, что звезда «Клюквенного щербета» будто бы предчувствовала свою смерть.

По ее словам, Иртем спешила жить, много путешествовала и хотела насладиться каждым моментом. Однако однажды она заявила, что не может представить себя пожилой, и ей казалось, что она умрет молодой. Приятельница актрисы отметила, что последние три дня Иртем почему-то постоянно думала об этом.