Надвигается непогода: когда на Ярославскую область обрушится гроза с градом

На Ярославскую область надвигается гроза с градом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Днем 9 июля в Ярославской области будет бушевать гроза. Экстренное предупреждение об этом выпустили в региональном РСЧС.

«Гроза, местами с ливнем, в отдельных районах град, при грозе усиление юго-восточного ветра с порывами 12-17 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю днем 9 июля с сохранением до 21:00 9 июля», — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды ярославцев просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями. Автомобилистам рекомендуют избегать парковки рядом с ними.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 9 июля +22 градуса, пасмурно, небольшие дожди, которые продлятся до вечера.