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Лето Надвигается непогода: когда на Ярославскую область обрушится гроза с градом

Надвигается непогода: когда на Ярославскую область обрушится гроза с градом

В РСЧС выпустили экстренное предупреждение

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На Ярославскую область надвигается гроза с градом | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Ярославскую область надвигается гроза с градом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза с градом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Днем 9 июля в Ярославской области будет бушевать гроза. Экстренное предупреждение об этом выпустили в региональном РСЧС.

«Гроза, местами с ливнем, в отдельных районах град, при грозе усиление юго-восточного ветра с порывами 12-17 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю днем 9 июля с сохранением до 21:00 9 июля», — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды ярославцев просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями. Автомобилистам рекомендуют избегать парковки рядом с ними.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 9 июля +22 градуса, пасмурно, небольшие дожди, которые продлятся до вечера.

Ночью 10 июля +17 градусов, пасмурно, небольшие дожди. К утру осадки прекратятся, днем потеплеет до +27 градусов, переменная облачность. Небольшие дожди вновь начнутся вечером.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гроза Погода Экстренное предупреждение
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Комментарии
9
Гость
29 минут
А обещали супер жаркое лето из-за супер эльнинья. Июнь - прохладный, июль - вода. На август даже загадывать страшно, снег бы не пошел.
Гость
35 минут
Чет ивработов нету здесь. Платют только за плановые посты, строго по графику.
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Гость
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