Запрет на иностранный вход: в России заработал закон, предусматривающий штраф в 700 тысяч

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С 7 июля 2026 года в России вступил в силу закон, устанавливающий административные штрафы для владельцев сайтов и приложений за использование иностранных систем авторизации (Gmail, Apple ID). Наказание достигает 700 тыс. рублей. При этом, как подчеркивают законодатели, мера направлена на владельцев ресурсов, а не на пользователей. Вместе с генеральным директором группы компаний ST IT Антоном Аверьяновым и главой агентства TelecomDaily Денисом Кусковым «Фонтанка» разбирается в ключевых аспектах и последствиях этого новшества для бизнеса и пользователей.

Теперь владельцы российских сайтов и приложений обязаны прекратить использование иностранных систем авторизации (зарубежные почтовые сервисы, Apple ID, Google-аккаунты и т. п.) для входа пользователей. Авторизация должна проводиться только отечественными инструментами:

российский номер телефона;

портал «Госуслуги»;

единая биометрическая система;

иная информационная система, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.

За неисполнение обязанности проводить авторизацию одним из разрешенных способов ввели административные штрафы: для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. За повторные нарушения предусмотрены штрафы до 1,4 млн рублей для юрлиц. Ответственность установлена исключительно для владельцев сайтов и приложений.

То есть зарегистрироваться на российском сайте с иностранной почты больше не получится. Однако, как поясняют депутаты Госдумы, пользователям не запретят применять для входа иностранную электронную почту, если она ранее была использована при регистрации.

Для чего нужна эта мера и чем не устроили зарубежные сервисы

Антон Аверьянов отметил, что такая мера вписывается в логику снижения зависимости от внешней цифровой инфраструктуры.

Авторизация через зарубежные платформы, такие как Gmail или Apple ID, потенциально означает передачу части пользовательских данных или технических идентификаторов иностранным поставщикам услуг. Для государства и бизнеса это создает дополнительную зависимость от внешней инфраструктуры и правил, которые устанавливаются не российской стороной. — Говорит эксперт.

По его словам, ограничения призваны сократить использование иностранных элементов в процессах, которые государство считает критически важными.

Государству это важно, потому что надо знать четко, кто заходит под каким аккаунтом в случае возникновения какой-то ситуации, выходящей за рамки. Я думаю, что мы все к этому привыкли. Это не самые большие ущемления, которые сейчас делаются. Денис Кусков глава агентства TelecomDaily

Что говорят те, кто этот закон принял

Обратная сила для старых аккаунтов отсутствует. «То, что уже работает и раньше работало, не будет отключаться, продолжит работать и дальше», — заявил депутат, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (цитата по ТАСС). Ответственность наступает только за техническую возможность предоставить регистрацию через зарубежный сервис после вступления закона в силу. Для большинства россиян изменения будут практически незаметны, штрафовать пользователей за наличие зарубежного аккаунта не будут , говорил депутат Антон Немкин.

Если кто-то то когда-то зарегистрировался на иностранную почту, значит — мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения, — тем не менее можно будет продолжить работу. Сергей Боярский депутат Госдумы

При этом директор ST IT указал на практическую проблему контроля: «В случае споров необходимо будет определить, использовал ли ресурс иностранную систему авторизации до вступления закона в силу или продолжил ее использование после установленной даты. Для этого могут потребоваться технические доказательства , например данные о настройках сервиса, истории изменений или взаимодействии с внешними платформами, а таких объективных данных, которые смогут это однозначно подтвердить, — нет ».

Какие сайты могут столкнуться с проблемами

По оценке Аверьянова, наибольшие сложности возникнут у сервисов, которые имеют значительную аудиторию, зарегистрированную через иностранные аккаунты. Эксперт подчеркнул, что теперь таким компаниям придется организовывать миграцию пользователей на альтернативные способы входа (через номер телефона, «Госуслуги» или российские соцсети).

«Для ресурсов, которые ориентированы на международную аудиторию или имеют пользователей за пределами России, вопрос может быть более чувствительным, поскольку им потребуется учитывать разные требования к цифровой идентификации в различных юрисдикциях», — заявил эксперт.

Распространят ли наказание на обычных граждан

Антон Аверьянов категорично заявил, что в текущей редакции закона речь идет исключительно о владельцах информационных ресурсов (юридические и физические лица).