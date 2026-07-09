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Культура Умерла легенда поп-музыки 80-х Бонни Тайлер

Умерла легенда поп-музыки 80-х Бонни Тайлер

Ей было 75 лет

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Артистка недавно перенесла разрыв аппендикса | Источник: Bonnie Tyler / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Артистка недавно перенесла разрыв аппендикса | Источник: Bonnie Tyler / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артистка недавно перенесла разрыв аппендикса

Источник:

Bonnie Tyler / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Легендарная британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет. Смерть звезды наступила после осложнений перенесенной экстренной операции на кишечнике.

«С глубоким прискорбием семья и команда Бонни сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно умерла в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение», — говорится в сообщении на странице певицы в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

По информации The Sun, артистка в мае перенесла разрыв аппендикса, из-за чего ей сделали срочную операцию. Изначально прогнозы были хорошими, звезда даже шла на поправку, но недавно ее состояние резко ухудшилось из-за развившейся инфекции.

Врачи ввели Тайлер в искусственную кому — это была вынужденная мера для спасения. Медики не делали никаких прогнозов и круглосуточно наблюдали за состоянием артистки.

Спустя несколько дней представители Тайлер на ее официальном сайте сделали заявление, что певица восстанавливается, а искусственная кома должна помочь организму. Однако организм легенды поп-музыки все-таки не выдержал.

Популярность пришла к Тайлер с выходом альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов Lost in France и More Than a Lover. Визитной карточкой звезды стала песня Total Eclipse of the Heart — мегахит 1980-х, написанный Стайнманом по мотивам рок-оперы «Танец вампиров». Этот сингл до сих пор остается одним из самых узнаваемых ее треков. Также певица исполнила такие хиты, как I Need a Hero, The Best и другие.

Тайлер представляла Великобританию на международном конкурсе «Евровидение-2013». Она была на 19-м месте из 26 участников. Ее песня Believe in Me набрала 23 балла.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Здоровье Болезнь Смерть Кома Культура Песня Певец
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Комментарии
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