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Образование Истории Отличник из глубинки сдал ЕГЭ почти на 400 баллов, но результат его расстроил. Где он оступился?

Отличник из глубинки сдал ЕГЭ почти на 400 баллов, но результат его расстроил. Где он оступился?

Андрей — единственный стобалльник в своем городе

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Андрей&nbsp;— гордость школы | Источник: turinsksosh1 / Vk.comАндрей&nbsp;— гордость школы | Источник: turinsksosh1 / Vk.com

Андрей — гордость школы

Источник:

turinsksosh1 / Vk.com

Выпускник уральской школы Андрей Зобнин идеально сдал ЕГЭ по физике и стал первым стобалльником не только в школе, но и во всем городе. По другим предметам у него тоже очень высокие баллы: 97 по русскому языку и профильной математике и еще 98 по информатике. Общий результат — 392 балла! До максимума не хватило совсем немного.

Андрей рассказал нашим коллегам из E1.RU, как готовился к экзаменам, почему допустил досадные ошибки и куда теперь планирует поступать.

Отказался от олимпиад ради ЕГЭ

«Все эти предметы я еще в девятом классе сдавал на ОГЭ и уже понимал, что в одиннадцатом выберу их же. С десятого класса занимался в онлайн-школах, участвовал в олимпиадах, решал пробники. К ЕГЭ по русскому нас начали готовить с первого дня десятого класса. Но основная нагрузка началась в выпускном классе, каждому из предметов я уделял часов по шесть в неделю», — рассказывает стобалльник.

В одиннадцатом классе Андрей отказался от участия в олимпиадах, решив, что тщательная подготовка к ЕГЭ важнее.

Андрей окончил школу с золотой медалью. Его мама говорит, что умственные способности он унаследовал от своего дедушки, который был физиком-математиком | Источник: Андрей ЗобнинАндрей окончил школу с золотой медалью. Его мама говорит, что умственные способности он унаследовал от своего дедушки, который был физиком-математиком | Источник: Андрей Зобнин

Андрей окончил школу с золотой медалью. Его мама говорит, что умственные способности он унаследовал от своего дедушки, который был физиком-математиком

Источник:

Андрей Зобнин

По словам выпускника, поступать он планирует на айтишника, поэтому основную ставку делал на информатику, которая заинтересовала его еще в восьмом классе.

«Я стал учиться программировать — всякие игрушки (игры. — Прим. ред.) делал, разные сайты, просто код писал — мне понравилось. Родители мой выбор профессии поддержали», — вспоминает он.

Андрей не скрывает, что результаты ЕГЭ по информатике, математике и русскому его огорчили. Подвела концентрация.

«Всё равно немного расстроен, что недожал. По информатике рассчитывал тоже на 100 баллов, но допустил ошибку в 25-м задании. Мне кажется, это просто невнимательность — одно слово отличается. По математике две ошибки, по русскому — одна пунктуационная: я смотрел бланки, там нет точки в конце абзаца, но я думаю, может, она не отсканировалась. Еще в одном месте сказали, что нет запятой, но там от смысла всё зависит», — признается выпускник.

Высшее образование юноша планирует получать за пределами родного региона. В приоритете у него два ведущих вуза страны — МФТИ в Москве и ИТМО в Санкт-Петербурге, и сейчас выбор стоит именно между ними.

<p>Андрей Зобнин</p><p>Андрей Зобнин</p>

Екатеринбург — самый простой и надежный вариант, а там риск, но и возможности: города большие и образование посильнее будет.

Андрей Зобнин

сдал ЕГЭ на 392 балла

Помимо учебы, Андрей увлекается футболом и другими видами спорта. Пока шла активная подготовка к ЕГЭ, времени на хобби почти не оставалось, но сейчас, когда все экзамены позади, появилась возможность вернуться к любимым занятиям и расслабиться.

Дополнительные вступительные испытания будущему студенту сдавать не придется (только если он не решит поступать в МГУ): имеющихся баллов Андрею гарантированно хватит для зачисления, ведь средний проходной балл на интересующие его направления составляет около 280. Финальный результат будет зависеть от выбранной специальности: на одних направлениях вузы учтут информатику, на других — физику, по которой у выпускника абсолютный максимум.

Сейчас будущий студент готовится к поступлению и переезду в большой город | Источник: Андрей ЗобнинСейчас будущий студент готовится к поступлению и переезду в большой город | Источник: Андрей Зобнин

Сейчас будущий студент готовится к поступлению и переезду в большой город

Источник:

Андрей Зобнин

Андрей признаётся: хотя ЕГЭ позади и с поступлением проблем быть не должно, сама перспектива переезда в другой город вызывает волнение. Дома его поддерживают и дают напутствия.

«Родители говорят, что по-любому будет тяжело, придется самому справляться. Они же будут далеко, не смогут в любой момент приехать, чтобы мне помочь, если что. Поэтому главное — выбрать тот вуз, где мне понравится, чтобы я понимал, ради чего буду стараться», — делится он.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит обучение в топовых московских вузах и топовых мировых университетах.

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Туринск ЕГЭ 100 баллов на ЕГЭ Айтишник
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Назови город, сестра! Глубинка это не уральский город, а школа в сельской местности.
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Гость
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