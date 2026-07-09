Отличник из глубинки сдал ЕГЭ почти на 400 баллов, но результат его расстроил. Где он оступился?

Андрей — гордость школы Источник: turinsksosh1 / Vk.com

Выпускник уральской школы Андрей Зобнин идеально сдал ЕГЭ по физике и стал первым стобалльником не только в школе, но и во всем городе. По другим предметам у него тоже очень высокие баллы: 97 по русскому языку и профильной математике и еще 98 по информатике. Общий результат — 392 балла! До максимума не хватило совсем немного.

Андрей рассказал нашим коллегам из E1.RU, как готовился к экзаменам, почему допустил досадные ошибки и куда теперь планирует поступать.

Отказался от олимпиад ради ЕГЭ

«Все эти предметы я еще в девятом классе сдавал на ОГЭ и уже понимал, что в одиннадцатом выберу их же. С десятого класса занимался в онлайн-школах, участвовал в олимпиадах, решал пробники. К ЕГЭ по русскому нас начали готовить с первого дня десятого класса. Но основная нагрузка началась в выпускном классе, каждому из предметов я уделял часов по шесть в неделю», — рассказывает стобалльник.

В одиннадцатом классе Андрей отказался от участия в олимпиадах, решив, что тщательная подготовка к ЕГЭ важнее.

Андрей окончил школу с золотой медалью. Его мама говорит, что умственные способности он унаследовал от своего дедушки, который был физиком-математиком Источник: Андрей Зобнин

По словам выпускника, поступать он планирует на айтишника, поэтому основную ставку делал на информатику, которая заинтересовала его еще в восьмом классе.

«Я стал учиться программировать — всякие игрушки (игры. — Прим. ред.) делал, разные сайты, просто код писал — мне понравилось. Родители мой выбор профессии поддержали», — вспоминает он.

Андрей не скрывает, что результаты ЕГЭ по информатике, математике и русскому его огорчили. Подвела концентрация.

«Всё равно немного расстроен, что недожал. По информатике рассчитывал тоже на 100 баллов, но допустил ошибку в 25-м задании. Мне кажется, это просто невнимательность — одно слово отличается. По математике две ошибки, по русскому — одна пунктуационная: я смотрел бланки, там нет точки в конце абзаца, но я думаю, может, она не отсканировалась. Еще в одном месте сказали, что нет запятой, но там от смысла всё зависит», — признается выпускник.

Высшее образование юноша планирует получать за пределами родного региона. В приоритете у него два ведущих вуза страны — МФТИ в Москве и ИТМО в Санкт-Петербурге, и сейчас выбор стоит именно между ними.

Екатеринбург — самый простой и надежный вариант, а там риск, но и возможности: города большие и образование посильнее будет. Андрей Зобнин сдал ЕГЭ на 392 балла

Помимо учебы, Андрей увлекается футболом и другими видами спорта. Пока шла активная подготовка к ЕГЭ, времени на хобби почти не оставалось, но сейчас, когда все экзамены позади, появилась возможность вернуться к любимым занятиям и расслабиться.

Дополнительные вступительные испытания будущему студенту сдавать не придется (только если он не решит поступать в МГУ): имеющихся баллов Андрею гарантированно хватит для зачисления, ведь средний проходной балл на интересующие его направления составляет около 280. Финальный результат будет зависеть от выбранной специальности: на одних направлениях вузы учтут информатику, на других — физику, по которой у выпускника абсолютный максимум.

Сейчас будущий студент готовится к поступлению и переезду в большой город Источник: Андрей Зобнин

Андрей признаётся: хотя ЕГЭ позади и с поступлением проблем быть не должно, сама перспектива переезда в другой город вызывает волнение. Дома его поддерживают и дают напутствия.

«Родители говорят, что по-любому будет тяжело, придется самому справляться. Они же будут далеко, не смогут в любой момент приехать, чтобы мне помочь, если что. Поэтому главное — выбрать тот вуз, где мне понравится, чтобы я понимал, ради чего буду стараться», — делится он.