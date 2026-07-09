В Кремле назвали ошибку Киева, которая продлит СВО

Россия предупредила о мерах в случае эскалации конфликта Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Дальнейшая эскалация со стороны Киева продлит спецоперацию и вынудит Россию расширять буферную зону на границе с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа об ударах вглубь РФ.

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать в какой», — сказал Песков на брифинге.

По его словам, чем больше киевский режим будет бить по российской инфраструктуре, тем шире придется делать зоны безопасности. Эскалация со стороны Киева, по оценке Кремля, неизбежно ведет к увеличению буферной территории.

В Кремле не считают слова Дональда Трампа об ударах Киева эскалацией, а называют их заблуждением американского руководства. При этом в Москве видят двоякость в позиции Вашингтона. США продолжают поставки вооружений Киеву, но сохраняют попытки способствовать мирному процессу.

«Мы видим некие заблуждения в администрации [США], Белого дома — заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что заявление Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства — новое. Ранее никто не обсуждал эту тему.

В Кремле сообщили, что Трамп вчера не звонил президенту России Владимиру Путину после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но тот всегда рад пообщаться. В Москве надеются, что США возобновят усилия на украинском направлении после урегулирования ситуации вокруг Ирана. При этом в Кремле приветствуют желание Вашингтона способствовать выходу на мирный процесс по Украине, считая его искренним.