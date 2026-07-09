НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

ю-в.

 749мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,40
EUR 87,35
Ремонт садика
Поджигательница банков
Какие новостройки будут дорожать
Актеру Гусеву — 68 лет
Здесь был Пушкин
Упал рекламный баннер
Увидел фрагмент БПЛА — что делать
Фоторепортаж с Нахимсона
Перекроют дорогу — схема
Происшествия Серию масштабных терактов сорвали в Москве: подробности от ФСБ

Серию масштабных терактов сорвали в Москве: подробности от ФСБ

Задержали 25-летнюю девушку

165
Диверсии предотвратила ФСБ | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДиверсии предотвратила ФСБ | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Диверсии предотвратила ФСБ

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Москве предотвратили попытки спецслужб Украины совершить серию терактов на военных объектах и в отношении нескольких военнослужащих Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации <…> сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на объектах военной инфраструктуры, [объектах] одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России», — говорится в сообщении.

Диверсии удалось сорвать в результате оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Задержали 25-летнюю соучастницу подготовки покушения на офицера Минобороны.

В ее квартире провели обыски и выяснили, что в марте 2026 года она сняла квартиру в доме, где проживал военнослужащий. Девушка установила там видеокамеры для слежки за ним, а также вела разведку вокруг дома.

После теракта фигурантка планировала покинуть Россию и транзитом через Турцию и Молдавию въехать на Украину. Девушка уже признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигурантку также подозревают в госизмене. Другие подробности, имя офицера, а также название предприятия ВПК в сообщении не приводятся.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ФСБ Теракт Минобороны
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
5 минут
Нам то это знать зачем? Чтобы что? Ну предотвратили, поймали, зачем это на публику тащить, или когда похваствться совсем нечем давай тянуть всё, что можно озвучить? С дефицитом топлива и очередями на АЗС лучше бы боролись и их предотвращали.
Гость
12 минут
Да, в 25 лет вот так вот судьбу свою поломала. Ладно хоть вовремя ее нашли
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем