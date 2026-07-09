Серию масштабных терактов сорвали в Москве: подробности от ФСБ

Диверсии предотвратила ФСБ Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Москве предотвратили попытки спецслужб Украины совершить серию терактов на военных объектах и в отношении нескольких военнослужащих Минобороны России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации <…> сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на объектах военной инфраструктуры, [объектах] одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России», — говорится в сообщении.

Диверсии удалось сорвать в результате оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Задержали 25-летнюю соучастницу подготовки покушения на офицера Минобороны.

В ее квартире провели обыски и выяснили, что в марте 2026 года она сняла квартиру в доме, где проживал военнослужащий. Девушка установила там видеокамеры для слежки за ним, а также вела разведку вокруг дома.

После теракта фигурантка планировала покинуть Россию и транзитом через Турцию и Молдавию въехать на Украину. Девушка уже признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.