Новый русский язык начнут учить во всех вузах: что это и зачем он нужен

Студентов научат правильно читать законы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Новый обязательный курс для студентов всех направлений «Русский язык как государственный» появится в расписании вузов в 2027/2028 учебном году. Это поручение дал президент России Владимир Путин.

«Минобрнауки России с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) „Русский язык как государственный“ в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (социогуманитарную часть „фундаментального ядра“)», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что сейчас ведомство дорабатывает концепцию курса с учетом мнения экспертов. Учебно-методический комплекс планируют направить в университеты в 2027 году. Это позволит учебным заведениям начать обучение по курсу уже с начала нового учебного года или же запустить его в другие сроки в течение года.

По поручению президента РФ Владимира Путина курс включат в «единое ядро высшего образования», что сделает его обязательным абсолютно для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. В перечень общих предметов уже входят история, основы российской государственности и философия. Отметим, что в университетах преподают дисциплину «Русский язык и культура речи», которая повторяет школьную программу и объясняет базовые правила.

Новый же курс будет преследовать другую цель — научить студентов правильно читать законы. На дисциплине будут разбирать законодательство о государственном языке и практику его применения, законы о защите прав потребителей, рекламе, языках народов России и еще около 15 нормативных актов. Основным документом станет закон «О государственном языке РФ», пишут «Известия».

Также Минобрнауки собирается усилить статус русского языка и литературы в высшем образовании. В университетах, где нет самостоятельных кафедр или факультетов русского языка, направят рекомендации по созданию таких подразделений.