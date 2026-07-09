«Дети необыкновенной красоты»: как выглядят повзрослевшие наследники Дмитрия Хворостовского

Прошло уже девять лет с тех пор, как мир простился с «золотым баритоном» Дмитрием Хворостовским. Но его наследие продолжает жить не только в песнях, но и в детях. На днях свои дни рождения отметили младшие наследники певца, рожденные во втором браке с Флоранс Илли. Вдова показала снимки повзрослевших сына и дочери, которых нередко сравнивают с отцом.
Младший сын Дмитрия родился в Лондоне. С детства он говорит на нескольких языках: английском, русском, итальянском и французском. Свою жизнь он не мыслит без музыки, хотя пошел по иному направлению, чем отец. Вместо академической музыки ему ближе блюз, рок и джаз. Максим играет на гитаре, поет и пробует себя в качестве диджея.
Помимо творчества Максим работает в театре Ковент-Гарден монтировщиком сцены. Сам Дмитрий Хворостовский очень гордился сыном и еще при жизни отмечал его талант.
— Он потрясающий интерпретатор и умеет прекрасно имитировать голоса, — говорил певец в одном из последних интервью.
Сыну артиста, Максиму, в июле 2026 года исполнилось 23 года. Вдова певца Флоранс трогательно поздравила первенца в соцсетях.
— Для меня ты самый шикарный мальчик на планете! Очень сильно тебя люблю, — написала она под черно-белым снимком сына.
Поклонники тут же отметили, что Максим с возрастом стал сильно напоминать отца. Подписчики певицы завалили ее сына комплиментами. Одни оценили рельефный торс, другие подметили усы, которые делают юношу похожим на Ретта Батлера из «Унесенных ветром» (18+).
— О-о-о-о…, Мадонна, какой красавец! Прям современный Ретт Батлер, — написал в комментариях подписчик.
— Красивый парень! Продолжение Хворостовских! — восхищается один из комментаторов.
— Мачо, — подмечает один из подписчиков.
— Боже, он стал таким красивым. Дима был бы так горд за него, — считает один из поклонников певца.
В комментариях под постом также отметились Игорь Крутой, Анна Нетребко и оперный певец Юсиф Эйвазов.
Младшей дочери артиста, Нине, в июле исполнилось 19 лет. Девушка выросла настоящей красавицей. В социальных сетях она регулярно публикует снимки в купальнике и откровенных платьях и вызывает восхищенные комментарии.
Нина окончила музыкальный колледж в Лондоне и профессионально занимается вокалом. В отличие от брата, Нина не готова довольствоваться работой за кулисами и всегда мечтала именно о сцене. Она играет на скрипке и фортепиано, а отец с ранних лет видел в ней будущую певицу.
— Ниночка артисткой растет. Она поет каждую секунду! — говорил он.
Хворостовский не раз признавался, что жена и дети — самое важное, что было в его жизни, и он им отдавал всю свою любовь, что у него была.
— Дети радуют меня и мою жену. Они — самое-самое тонкое, нежное, восторженное и прекрасное, что у меня есть в жизни, — с нежностью говорил артист.
Флоренс также не перестает восторгаться наследниками. В посте к поздравлению дочери она отметила, что ее любовь весит тонны, и для нее она самая прекрасная девочка на Земле. Подписчики также не остались в стороне и поддержали маму сотнями комментариев.
— Дети просто огонь. У красивых родителей такие же и дети. Счастье всей вашей семье, — написал подписчик.
— Вот это да, какая красавица. Вот бы папочка видел, — отмечают в комментариях.
— Дети необыкновенной красоты, — считают поклонники.
Помимо Нины и Максима, у Дмитрия Хворостовского также есть наследники от первого брака с балериной Светланой Ивановой. Это близнецы Даниил и Александра, которым сейчас 29 лет. Даниил пошел по стопам отца и стал музыкантом, а Александра — филологом. Также певец удочерил дочь Светланы от первого брака — Марию, которая уже сама стала мамой и воспитывает двоих детей.