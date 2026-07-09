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Семья Обзор «Дети необыкновенной красоты»: как выглядят повзрослевшие наследники Дмитрия Хворостовского

«Дети необыкновенной красоты»: как выглядят повзрослевшие наследники Дмитрия Хворостовского

Поклонники считают, что с возрастом они стали копией звездного отца

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Артист оставил после себя пять наследников | Источник: hvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Артист оставил после себя пять наследников | Источник: hvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артист оставил после себя пять наследников

Источник:

hvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прошло уже девять лет с тех пор, как мир простился с «золотым баритоном» Дмитрием Хворостовским. Но его наследие продолжает жить не только в песнях, но и в детях. На днях свои дни рождения отметили младшие наследники певца, рожденные во втором браке с Флоранс Илли. Вдова показала снимки повзрослевших сына и дочери, которых нередко сравнивают с отцом.

Младший сын Дмитрия родился в Лондоне. С детства он говорит на нескольких языках: английском, русском, итальянском и французском. Свою жизнь он не мыслит без музыки, хотя пошел по иному направлению, чем отец. Вместо академической музыки ему ближе блюз, рок и джаз. Максим играет на гитаре, поет и пробует себя в качестве диджея.

Максим часто публикует видео со своими диджей-сетами

Источник:

maxim_hvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо творчества Максим работает в театре Ковент-Гарден монтировщиком сцены. Сам Дмитрий Хворостовский очень гордился сыном и еще при жизни отмечал его талант.

Еще пару лет назад Максим был больше похож на Арамиса | Источник: flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Еще пару лет назад Максим был больше похож на Арамиса | Источник: flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще пару лет назад Максим был больше похож на Арамиса

Источник:

flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он потрясающий интерпретатор и умеет прекрасно имитировать голоса, — говорил певец в одном из последних интервью.

Сын певца следит за своим телом | Источник: maxim_hvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сын певца следит за своим телом | Источник: maxim_hvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сын певца следит за своим телом

Источник:

maxim_hvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сыну артиста, Максиму, в июле 2026 года исполнилось 23 года. Вдова певца Флоранс трогательно поздравила первенца в соцсетях.

— Для меня ты самый шикарный мальчик на планете! Очень сильно тебя люблю, — написала она под черно-белым снимком сына.

Максим предпочитает носить волосы в пучке в любых обстоятельствах | Источник: flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Максим предпочитает носить волосы в пучке в любых обстоятельствах | Источник: flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Максим предпочитает носить волосы в пучке в любых обстоятельствах

Источник:

flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники тут же отметили, что Максим с возрастом стал сильно напоминать отца. Подписчики певицы завалили ее сына комплиментами. Одни оценили рельефный торс, другие подметили усы, которые делают юношу похожим на Ретта Батлера из «Унесенных ветром» (18+).

— О-о-о-о…, Мадонна, какой красавец! Прям современный Ретт Батлер, — написал в комментариях подписчик.

— Красивый парень! Продолжение Хворостовских! — восхищается один из комментаторов.

— Мачо, — подмечает один из подписчиков.

— Боже, он стал таким красивым. Дима был бы так горд за него, — считает один из поклонников певца.

В комментариях под постом также отметились Игорь Крутой, Анна Нетребко и оперный певец Юсиф Эйвазов.

Подписчики видят сходство Максима не только с отцом, но и мамой | Источник: flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Подписчики видят сходство Максима не только с отцом, но и мамой | Источник: flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подписчики видят сходство Максима не только с отцом, но и мамой

Источник:

flosha1 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Младшей дочери артиста, Нине, в июле исполнилось 19 лет. Девушка выросла настоящей красавицей. В социальных сетях она регулярно публикует снимки в купальнике и откровенных платьях и вызывает восхищенные комментарии.

Нина не стесняется подчеркивать свою фигуру | Источник: ninahvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Нина не стесняется подчеркивать свою фигуру | Источник: ninahvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нина не стесняется подчеркивать свою фигуру

Источник:

ninahvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нина окончила музыкальный колледж в Лондоне и профессионально занимается вокалом. В отличие от брата, Нина не готова довольствоваться работой за кулисами и всегда мечтала именно о сцене. Она играет на скрипке и фортепиано, а отец с ранних лет видел в ней будущую певицу.

— Ниночка артисткой растет. Она поет каждую секунду! — говорил он.

Девушка любит животных

Источник:

ninahvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хворостовский не раз признавался, что жена и дети — самое важное, что было в его жизни, и он им отдавал всю свою любовь, что у него была.

— Дети радуют меня и мою жену. Они — самое-самое тонкое, нежное, восторженное и прекрасное, что у меня есть в жизни, — с нежностью говорил артист.

В профиле Нины Хворостовской много снимков с отдыха | Источник: ninahvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В профиле Нины Хворостовской много снимков с отдыха | Источник: ninahvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В профиле Нины Хворостовской много снимков с отдыха

Источник:

ninahvorostovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Флоренс также не перестает восторгаться наследниками. В посте к поздравлению дочери она отметила, что ее любовь весит тонны, и для нее она самая прекрасная девочка на Земле. Подписчики также не остались в стороне и поддержали маму сотнями комментариев.

— Дети просто огонь. У красивых родителей такие же и дети. Счастье всей вашей семье, — написал подписчик.

— Вот это да, какая красавица. Вот бы папочка видел, — отмечают в комментариях.

— Дети необыкновенной красоты, — считают поклонники.

Помимо Нины и Максима, у Дмитрия Хворостовского также есть наследники от первого брака с балериной Светланой Ивановой. Это близнецы Даниил и Александра, которым сейчас 29 лет. Даниил пошел по стопам отца и стал музыкантом, а Александра — филологом. Также певец удочерил дочь Светланы от первого брака — Марию, которая уже сама стала мамой и воспитывает двоих детей.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Дмитрий Хворостовский Ребенок Наследник Семья
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Комментарии
2
Гость
33 минуты
необыкновенной красоты))))) смешно
Гость
56 минут
Они очень похожи на Сличенко.
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Гость
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