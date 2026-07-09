Очереди до 10 часов, 150 рублей за литр и закрытые АЗС. Что происходит с бензином на курортах Краснодарского края

Иногда бензин продают по завышенной цене Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Топливный кризис продолжает влиять не только на жителей всех регионов, но и на туристов. Пока власти ежедневно публикуют сводки о наличии бензина, в соцсетях появляются новые истории о многочасовых очередях, завышенных ценах и закрытых заправках — как на море, как и на пути к нему. Подробности — в материале 93.RU.

«150 рублей за литр»

В соцсетях 8 июля набирало популярность видео туристки, которая рассказала о необычной ситуации на Новокубанской АЗС, в Армавире.

По ее словам, заметив очередь, они с семьей решили заправиться, поскольку в баке оставалось всего несколько литров топлива. Но на колонке не было ни ценников, ни информации о наличии бензина.

Когда подошла их очередь, оператор сообщил, что в продаже остался только АИ-95 по цене 125 рублей за литр. Туристка утверждает, что оплатить топливо можно было только наличными, а чек ей не выдали.

Еще более странной, по ее словам, оказалась ситуация спустя несколько минут. Когда к колонке подъехал ее знакомый, ему сообщили, что бензин закончился. После просьбы заправить хотя бы несколько литров оператор согласился, но уже по 150 рублей за литр.

Автор видео считает, что на ажиотаже вокруг топлива некоторые продавцы пытаются заработать.

Девушка столкнулась с незаконной деятельностью на АЗС Источник: gde_benz_krasnodar

Очереди по 10 часов

Еще один автор публикации в соцсетях сообщил, что за неделю проехал около тысячи километров по югу России и оценил обстановку на АЗС.

По его наблюдениям, самая сложная ситуация сейчас сложилась в Новороссийске и Геленджике, где ожидание в очередях на некоторых заправках достигает 10 часов и более.

Автор также отметил, что примерно половина АЗС на трассах края не работает, а очереди встречаются практически повсеместно — от Краснодара до небольших станиц.

При этом исключением, по его словам, пока остается Сочи, где топлива заметно больше, а ожидание на заправках редко превышает 15–20 минут.

Опасность при атаке

В Сочи в последние дни появилась одна особенность. Во время действия угрозы атаки БПЛА, когда в городе включают сирены, все АЗС временно прекращают работу. После отбоя станции возобновляют обслуживание не сразу, а спустя 15–20 минут, если повторная тревога не объявляется. Власти поясняют, что это сделано для безопасности работников и посетителей.

Сирена в Сочи Источник: t.me/tipichkras

Портал 93.RU собрал информацию о наличии бензина во всех курортных городах Краснодарского края.

Геленджик

По данным администрации Геленджика на утро 7 июля, в городе работают 8 автозаправочных станций.

АИ-92 и АИ-95 есть только на трех АЗС, тогда как дизельное топливо доступно на всех восьми. При этом сразу пять станций отпускают исключительно дизель.

На большинстве заправок бензин отпускают только в баки автомобилей с лимитом 20, 30 или 50 литров.

Ближайшие альтернативные АЗС:

«Роснефть», микрорайон Черемушки — АИ-95 — отпуск по топливным картам, ДТ — в свободной продаже;

«Роснефть», улица Туристическая — АИ-95, до 30 л на авто, ДТ — в свободной продаже;

«Лукойл», улица Островского — отпуск ДТ;

«Лукойл», кольцо — отпуск ДТ;

«Газпромнефть», улица Ходенко — отпуск ДТ;

«Газпромнефть», Сухумское шоссе — 30 л на авто;

«Лукойл», село Архипо-Осиповка — отпуск ДТ.

Анапа

В Анапе утром 8 июля работали 26 АЗС. Бензин АИ-92 есть на 17 заправках, АИ-95 — на 20, дизельное топливо — на всех 26. АИ-100 временно отсутствует.

При этом на восьми станциях обслуживают только автомобили по топливным картам и спецтранспорт. Еще на большинстве АЗС действуют ограничения по объему отпуска — от 20 до 60 литров, а дизель на одной станции отпускают до 200 литров.

Заправка топлива в канистры запрещена.

Новороссийск

В Новороссийске на утро 8 июля работают 24 АЗС. АИ-92 доступен на 12 заправках, АИ-95 — на 11, дизель — на 21, а АИ-100 — всего на одной.

На всех станциях бензин отпускают только в баки автомобилей с ограничением 20, 30, 40 или 60 литров. Еще 10 АЗС временно не отпускают топливо.

Кроме того, одна из заправок «Роснефти» в Цемдолине обслуживает только автомобили по топливным картам. Власти попросили жителей не приезжать туда без необходимости.

Работающие АЗС находятся по адресам:

«Роснефть»: Мысхакское шоссе (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), территория Цемдолина, улица Ленина (в наличии дизельное топливо; АИ-92, АИ-95 — только по топливным картам), территория Кирилловка (в наличии АИ-95, дизельное топливо), поселок Верхнебаканский (в наличии дизельное топливо);

«Лукойл» — проспект Дзержинского (в наличии дизельное топливо), станция Раевская (в наличии дизельное топливо), территория Цемдолина, улица Ленина (в наличии дизельное топливо), улица Суворовская (в наличии дизельное топливо), Сухумское шоссе (в наличии дизельное топливо), село Глебовское (в наличии дизельное топливо);

«Газпром» — станция Натухаевская (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо);

«Газпромнефть» — село Гайдук (в наличии АИ-100, дизельное топливо); Сухумское шоссе (в наличии дизельное топливо);

Rusoil — улица Золотая рыбка (в наличии АИ-92, АИ-95);

«Татнефть» — поселок Верхнебаканский (в наличии АИ-92, дизельное топливо);

«Уфим-нефть» — улица Малоземельская (в наличии АИ-92, АИ-95), Сухумское шоссе (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), территория Цемдолина (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), село Владимировка (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), территория Кирилловка (в наличии АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), проспект Дзержинского (в наличии АИ-92, АИ-95), улица Суворовская (в наличии АИ-92, дизельное топливо).

Туапсе

В Туапсинском округе сейчас работают 15 АЗС, еще две закрыты, одна из них находится на реконструкции.

Бензин АИ-92 есть на пяти станциях, АИ-95 — на четырех, АИ-100 — на одной, дизель — на семи.

Для частных автомобилей действует единое ограничение — не более 30 литров в бак. При этом спецтранспорт и автомобили служб жизнеобеспечения заправляют без лимитов.

Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.

Ближайшие альтернативные АЗС:

«Роснефть» в Туапсе на улице Бондаренко;

«Роснефть» в Бжиде;

«Роснефть» в Агое;

«Газпромнефтепродукт» в Джубге.

Сочи

Утром 8 июля в городе работали 49 автозаправочных станций.

АИ-92 и АИ-95 есть на 30 АЗС, АИ-100 — на 23, дизель — на 38. Также работают 11 газовых заправок.

На 30 станциях действует ограничение — не более 30 литров в бак, а на АЗС «Лукойла» — не более 20 литров. Еще на четырех заправках этой сети обслуживают только автомобили по топливным картам.