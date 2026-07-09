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Криминал Эксклюзив Согласилась на безумие: зачем ярославна пошла поджигать отделения банков — эксклюзив

Согласилась на безумие: зачем ярославна пошла поджигать отделения банков — эксклюзив

Ей грозит до 20 лет колонии за теракт

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Женщина расплескала горючую жидкость в отделении, где находились люди | Источник: Ярославль Главный / TelegramЖенщина расплескала горючую жидкость в отделении, где находились люди | Источник: Ярославль Главный / Telegram

Женщина расплескала горючую жидкость в отделении, где находились люди

Источник:

Ярославль Главный / Telegram

Стали известны подробности громких ЧП с поджогами отделений банков в Ярославле. 17 июня 2026 года жительница города прошлась по трем залам ожидания, в двух из которых разлила горючую жидкость и подожгла. Огонь моментально вспыхнул и охватил мебель вокруг, находящиеся рядом клиенты кинулись в разные стороны. В одном из отделений успел увернуться от огня отец с малышом на руках. Происходящее она записывала на видео.

В одном из офисов банка тогда эвакуировали 200 человек, никто не пострадал.

Опубликованы кадры поджога

Источник:

Ярославль Главный / Telegram

Ее задержали на подходе к третьему отделению. Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

76.RU стало известно, зачем жительница города пошла жечь банки.

Лишилась денег

Екатерине (имя изменено. — Прим. ред.) 40 лет. Она живет и работает в Ярославле. Трудилась в компании, которая обслуживает банкоматы. В августе 2025 года муж Екатерины умер, она осталась одна.

«Всё началось примерно за месяц до поджога — в конце весны 2026-го. Ей позвонили якобы из курьерской службы, сообщили, что пришла посылка, и попросили скинуть код», — рассказал источник 76.RU.

Сама Екатерина позже будет путаться в показаниях на допросах. Но вспоминает, что посылку не ждала. И все же сообщила звонящему код из СМС. Тогда у нее с карты была списана небольшая сумма денег. Затем поступил звонок.

Базовое правило финансовой грамотности: никому не сообщайте коды из СМС. Их не спрашивают сотрудники никаких ведомств.

«Сказали, что она профинансировала террористическую организацию таким вот переводом, и потребовали перевести крупную сумму, чтобы уладить эту историю», — добавил источник редакции.

Екатерина поверила и перевела больше 4 миллионов рублей. Оставшись без денег, ярославна начала понимать, что происходит что-то не то. Но в полицию не позвонила.

Звонившие предложили ей вернуть деньги и выдвинули требования — поджечь банкоматы и записать на видео, чтобы доказать сделанное. Получить свои деньги обратно хотелось, Екатерина согласилась жечь.

«Вместо того чтобы сообщить в полицию об угрозах, согласилась на это безумие, чтобы вернуть деньги», — высказался источник редакции 76.RU.

В настоящий момент идет расследование, его ведет региональное УФСБ.

Екатерину задержали

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

Телефон для обращения, если вам кажется, что с вами связались мошенники: 112

Недавно мы рассказали о новой уловке мошенников: россияне стали замечать на своих счетах поступления от неизвестных. Перечисления обычно небольшие, но почти всегда за ними следует сообщение в мессенджерах с просьбой вернуть «ошибочный перевод». Это не невинная оплошность, а неверные действия с вашей стороны могут обернуться блокировкой всех карт и проблемой с банками.

Вам когда-нибудь звонили мошенники?

Да, не сразу удалось понять, что это мошенники
Да, но сразу их раскусил (-а)
Мне ни разу не звонили
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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
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Комментарии
6
Гость
6 минут
Посадить ее. Плохо ведь жилось на свободе, 4 ляма отдала.
Гость
16 минут
откуда? откуда у этого создания 4 ляма?
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Гость
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