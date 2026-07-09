Ро! Как норвежские болельщики устроили мировую «греблю» и заставили всех почувствовать дух викингов

Источник: Городские медиа

Большие спортивные события славятся не только новыми рекордами или красивой борьбой на полях и аренах, но и различными перформансами, которые придумывают болельщики. Чемпионат мира по футболу не стал исключением, а самыми яркими на нем, без сомнений, стали фанаты сборной Норвегии. Под барабаны и громкие крики «Ро», что с норвежского переводится «греби», они устраивают целыми секторами на стадионах «греблю викингов». Их флешмоб быстро распространился — и вот уже гребут на Манхэттене, а от радости, что сборная вышла в четвертьфинал, гребло и всё Осло.

Запустил флешмоб Уле Фройстад. Идея пришла ему много лет назад, когда он ходил на матчи «Русенборга» — и там ему очень понравилось, как фанаты по слогам скандируют название команды. Тогда Уле взял только первый слог от кричалки. А затем придумал устраивать импровизированную греблю.

«Мне очень хотелось, чтобы Норвегия привнесла что-то крутое, что-то культурное, что-то в стиле викингов. Это просто невероятно, но это стало чем-то большим», — говорит Уле.