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Спорт Ро! Как норвежские болельщики устроили мировую «греблю» и заставили всех почувствовать дух викингов

Ро! Как норвежские болельщики устроили мировую «греблю» и заставили всех почувствовать дух викингов

Флешмоб фанатов сборной на чемпионате мира вышел из-под контроля и покорил соцсети — видео

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Источник:

Городские медиа

Большие спортивные события славятся не только новыми рекордами или красивой борьбой на полях и аренах, но и различными перформансами, которые придумывают болельщики. Чемпионат мира по футболу не стал исключением, а самыми яркими на нем, без сомнений, стали фанаты сборной Норвегии. Под барабаны и громкие крики «Ро», что с норвежского переводится «греби», они устраивают целыми секторами на стадионах «греблю викингов». Их флешмоб быстро распространился — и вот уже гребут на Манхэттене, а от радости, что сборная вышла в четвертьфинал, гребло и всё Осло.

Запустил флешмоб Уле Фройстад. Идея пришла ему много лет назад, когда он ходил на матчи «Русенборга» — и там ему очень понравилось, как фанаты по слогам скандируют название команды. Тогда Уле взял только первый слог от кричалки. А затем придумал устраивать импровизированную греблю.

«Мне очень хотелось, чтобы Норвегия привнесла что-то крутое, что-то культурное, что-то в стиле викингов. Это просто невероятно, но это стало чем-то большим», — говорит Уле.

Его флешмоб поддержали в парламенте Норвегии, военные, полиция, врачи и обычные люди. Как все гребут, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Футбол Чемпионат мира Флешмоб
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