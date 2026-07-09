«Топлива нет никакого»: как работают предприятия при закрытых АЗС, лимитах на дизель и растущих ценах

Для ростовских предприятий стало проблематично заправить грузовую технику Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Топливный кризис продолжает набирать обороты. Одни заправки временно не работают, а те, что функционируют, ввели лимиты. И если водителям легкового транспорта пережить такие меры проще, хотя и это утверждение спорно, руководителям многих предприятий пришлось столкнуться с целым рядом проблем из-за действующих ограничений.

Директор ООО «АзовЗерноТранс» по внешнеэкономической деятельности Алексей Величко в беседе с главным редактором 161.RU объяснил, почему вести работу с каждым днем становится всё сложнее. Ближайшая АЗС закрылась, а цены на дизель и действующие лимиты «добавляют головной боли».

«АЗС закрыта уже четвертый день»

Компания «АзовЗерноТранс» находится в Азовском районе Ростовской области, неподалеку от села Кагальник. Ближайшая заправка, куда до этого отправлялись за дизелем водители крупной техники, перестала работать. Но даже когда она была открыта, полноценно заправиться из-за введенных ограничений было непросто.

ООО «АзовЗерноТранс» — транспортная компания, зарегистрированная в Ростовской области. Предприятие было создано в 2012 году. Оно предоставляет технику для перевозки сельхозпродукции по европейской части РФ и уборки различных агрокультур, а также для перевалки сельхозпродукции на складах и в портах Азова, Таганрога, Ейска и Ростова-на-Дону.

— Та АЗС, куда постоянно приезжала наша техника, закрыта уже четвертый день — топлива нет никакого. Раньше мы могли иногда подъехать и набрать бочки, чтобы был какой-то запас и не приходилось гонять постоянно крупнотоннажную технику, — говорит Алексей Величко. — В течение недели до закрытия на этой заправке уже отпускали только 30 литров в бак. А у меня у фронтальных погрузчиков расход топлива — 8 литров в час. Что такое для сельхозтехники такие лимиты? Я из-за них вынужден на заправку каждый час приезжать.

Заправка «Эксон Ойл», о которой идет речь, не принадлежит крупной сети. По данным источника редакции, раньше АЗС закупала бензин у «Лукойла».

— Что делать дальше — непонятно, — продолжает Алексей Величко. — У меня есть пара кубов в запасе, но скоро бензин закончится. В тару на заправках не наливают. Емкостей для хранения больших объемов, если заказать, к примеру, бензовоз, у нас нет. А даже если и были бы, представьте, каким бременем это ложится на небольшое предприятие. Для этого должна быть соответствующая лицензия и много других документов, разрешений и т. д.

В минувший понедельник, 6 июля, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на проведение уборочной кампании для фермеров заготовили около 85 тысяч тонн дизтоплива и около 18 тысяч тонн бензина. — Работа по приобретению ГСМ продолжается. Для стабилизации ситуации определены четыре региональных оператора от вертикально интегрированных нефтяных компаний. Они уже начали поставки топлива, — комментирует ситуацию глава Ростовской области.

Гусеничная техника встала

Трудности из-за введенных ограничений испытывают также водители строительной техники. И дело не только в установленных лимитах.

— Мы тут объездную дорогу восстанавливаем собственными силами. Но есть проблема: бульдозеры и гусеничная техника в целом не имеют права выезжать на дороги общего пользования. И как быть? Как заправлять строительную технику на гусеничном ходу, если в тару не наливают? — недоумевает Алексей Величко.

Фермеры беспокоятся, что нехватка топлива скажется на уборочной кампании Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Предприниматель уверен, что для решения проблемы необходимы кардинальные меры, в частности, вмешательство властей. В противном случае работа остановится.

— Я вижу такое решение: приезжает человек с ПСМ (паспорт самоходной машины) — дайте ему возможность залить тару. И для строительной техники должны быть исключения. Как человек огромный гусеничный экскаватор на заправку отгонит? Это противоречит здравому смыслу, — резюмирует руководитель предприятия.

Что касается сбора урожая, то, по информации Алексея Величко, на полях не стоят пустые комбайны, но и уборочная кампания только начинается. Однако цены на дизель продолжают расти.

До этого кубанские сельхозпроизводители сообщили, что ситуация с топливом начинает угрожать уборочной кампании в крае. Пока крупные агрохолдинги в основном работают за счет запасов и долгосрочных контрактов. При этом небольшие фермерские хозяйства уже зачастую вынуждены закупать топливо на обычных заправках вместе с остальными автомобилистами. «Сколько это будет в потерях в урожайности? Ну от 10 до 30% — это только угроза. Пока», — приводят слова фермера Артема Белобрицкого наши коллеги из 93.RU.

По словам собеседника, перевозчики из Семикаракорского района на прошлой неделе рассказывали, что поставщики дизеля пока есть — продают за 107 рублей с доставкой. Но фермеры были рады и этому, а уже на следующий день цена выросла до 115 за литр.

Раньше аграриям было выгодно делать оптовые закупки топлива с доставкой, поскольку цена за литр на АЗС была выше рублей на пять. Сегодня ситуация изменилась — тот, кто берет больше, выгоду уже не замечает.

Добавим, что на прошлой неделе глава донского КФХ в поселке Красноармейском Сергей Бондаренко в беседе с корреспондентом 161.RU отметил, что даже по высоким ценам купить топливо стало нереально.

«Вы думаете, если по всей области недостаточно [топлива], а у нас достаточно? Мы же не нефтяная компания. Ни у кого его нет», — заявил тогда фермер.