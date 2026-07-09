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Происшествия Один человек погиб, двое пострадали: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Один человек погиб, двое пострадали: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Первые подробности аварии

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Смертельная авария произошла в Ярославской области | Источник: УМВД России по Ярославской области / Maх.ru, МЧС России по Ярославской областиСмертельная авария произошла в Ярославской области | Источник: УМВД России по Ярославской области / Maх.ru, МЧС России по Ярославской области

Смертельная авария произошла в Ярославской области

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Maх.ru, МЧС России по Ярославской области

В Ярославской области в ДТП погиб один человек, двое получили травмы. Авария произошла 8 июля в 18:46 на 23 километре автодороги Ярославль — Заячий холм в Гаврилов-Ямском округе.

«По предварительной информации, 40-летняя женщина, управляя автомобилем „Тойота“, совершила столкновение с автомобилем „Рено“», — сообщили в УМВД России по Ярославской области

Известно, что в результате ДТП 56-летний водитель «Рено» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пострадали 65-летняя пассажирка «Рено» и водитель автомобиля «Тойота». Обе женщины нуждаются в амбулаторном лечении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 5 июля в Ярославской области в ДТП погиб 38-летний мужчина. По информации УМВД, он ехал на мопеде по дороге Киндяки — станция Лом — Большое село в Рыбинском округе. Не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей.

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Комментарии
9
Гость
10 минут
Вместо этого на дорогах происходят происшествия,
Гость
11 минут
Так нельзя чтобы Госавтоинспекция, должна работать, и выполнять свои обязанности и функции на дорогах
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Гость
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