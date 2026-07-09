28 тысяч рублей и миллион просмотров: пожарный честно рассказал о работе и неожиданной славе. Видео

Парень работает пожарным уже 7 лет Источник: Городские медиа

26-летний пожарный из Татарстана Раиль Вафин выложил в соцсеть забавный ролик о работе спасателей и неожиданно набрал миллион просмотров.

Раиль признаётся, что обожает свою работу и с удовольствием показывает ее будни в соцсетях. Руководство не препятствует съемкам, так как они не мешают выполнению служебных задач.

Тот самый миллионный ролик он выложил без особых ожиданий, но публику зацепило видео. По словам пожарного, все участники ролика выложились по полной, поэтому оно получилось хорошим.

В одном из видео Раиль также откровенно рассказал о зарплате — 28 тысяч рублей в месяц. Но он не жалуется: по его словам, пока у него нет семьи и детей, этих денег хватает, но иногда он подрабатывает.