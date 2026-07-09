НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 750мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,40
EUR 87,35
Надвигается гроза с градом
Фоторепортаж с Нахимсона
Какие новостройки будут дорожать
Поджигательница банков
Здесь был Пушкин
Ремонт садика
Актеру Гусеву — 68 лет
Упал рекламный баннер
Увидел фрагмент БПЛА — что делать
Работа 28 тысяч рублей и миллион просмотров: пожарный честно рассказал о работе и неожиданной славе. Видео

28 тысяч рублей и миллион просмотров: пожарный честно рассказал о работе и неожиданной славе. Видео

Спасатель завел блог и показывает подписчикам свои будни

138

Парень работает пожарным уже 7 лет

Источник:

Городские медиа

26-летний пожарный из Татарстана Раиль Вафин выложил в соцсеть забавный ролик о работе спасателей и неожиданно набрал миллион просмотров.

Раиль признаётся, что обожает свою работу и с удовольствием показывает ее будни в соцсетях. Руководство не препятствует съемкам, так как они не мешают выполнению служебных задач.

Тот самый миллионный ролик он выложил без особых ожиданий, но публику зацепило видео. По словам пожарного, все участники ролика выложились по полной, поэтому оно получилось хорошим.

В одном из видео Раиль также откровенно рассказал о зарплате — 28 тысяч рублей в месяц. Но он не жалуется: по его словам, пока у него нет семьи и детей, этих денег хватает, но иногда он подрабатывает.

«Я просто получаю кайф от того, чем занимаюсь. Возможность помогать другим людям — это уже как чувство долга», — поделился Раиль с изданием 116.RU.

ПО ТЕМЕ
Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
МЧС Ролик Просмотр Зарплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем