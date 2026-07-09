Вилла по цене бизнес‑ланча: как выглядят самые дешевые отели Таиланда — обзор

В Таиланде можно найти очень бюджетные отели, даже рядом с морем Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мечты об отдыхе на экзотическом пляже часто разбиваются о пугающие ценники. Вот только отдохнуть в Таиланде можно даже с очень скромным бюджетом, если отказаться от роскошных пятизвездочных комплексов. Мы изучили предложения на популярных курортах, заглянули в отдаленные уголки страны и отыскали варианты, стоимость которых вас точно удивит. Рассказываем и показываем, какие условия ждут экономных туристов в этих номерах и во сколько обойдется самая дешевая ночь в Таиланде.

Идеальный сухой сезон в Таиланде длится с ноября по февраль: море спокойное, а температура воздуха не превышает комфортные тридцать градусов. Главный минус этого периода — заоблачные цены на авиабилеты и гостиницы. Если же хочется сэкономить по максимуму, смело берите билеты с мая по октябрь, когда жилье дешевеет. Пугаться тропических ливней не стоит, ведь обычно они идут по ночам. Только учитывайте один нюанс: в июле и августе ради спокойного моря лучше лететь на Самуи, а вот на Пхукете в конце лета из-за штормов делать нечего.

Дом в лесу недалеко от границы

Этот вариант подойдет тем, кто хочет пожить в тишине, вдали от шумных городов и насладиться тропической природой. Несмотря на столь низкую цену — 253 рубля в сутки за бунгало на двоих, дом для отдыха Paa & Michaels Resort в деревне Бан Сан Сай Нгам в провинции Чианграй имеет прекрасную оценку и множество отзывов от довольных туристов.

Во дворе есть бассейн Источник: Booking.com

Из окон бюджетного бунгало открывается живописный вид на горы, на территории есть всё для комфортного отдыха: ресторан, бар, ухоженный сад, уютная терраса и бассейн, который работает круглый год. Сами домики внутри достаточно просторные — в каждом из них обустроены гостиная и обеденная зоны. Кроме того, при желании здесь можно готовить на общей кухне или заказать завтрак за отдельную плату, выбрав американское или азиатское меню.

Коттедж с видом на сад

За 350 рублей в сутки можно арендовать целое бунгало на двоих в маленьком городе Пай. Он находится далеко от моря, но рядом с национальным парком, поэтому здесь покой, тишина и экзотическая природа. Можно съездить на экскурсии в местные храмы или же к каньону Пай в пяти километрах.

Простые коттеджи с вентилятором Источник: Booking.com

У курорта неплохой рейтинг — 7,9 из 10, из бунгало открывается вид на горы или сад. В номерах есть ванная, телевизор и интернет.

Уединенное бунгало

За 1800 рублей в сутки можно остановиться в двухместном бунгало на острове Мак. Здесь собственный пляж, аквапарк, есть вайфай и кондиционер в номерах. Правда, особой роскошью они похвастаться не могут, но санузел и холодильник есть.

Номера простые и чистые Источник: Booking.com

Домик у моря

Всё же большинство россиян выбирает Таиланд, чтобы понежиться на пляже и насладиться солнцем. Такие варианты тоже можно найти за небольшие деньги.

Море-солнце-пляж бюджетно Источник: Booking.com

Например, курортный отель Blue Sky Resort в городе Чанг, который позиционирует себя как трехзвездочный. Двухместный номер здесь стоит всего 348 рублей в сутки, это небольшое бунгало с вайфаем, собственным санузлом, вот только по фото напоминает отдых на турбазе.

Номер делюкс в хостеле

Да, бывает и такое: за 972 рубля в сутки номер с ванной, кондиционером и мини-кухней, но в хостеле в городе Ча-Ам в полутора километрах от моря. Комната хоть и носит гордое имя делюкс, но по факту обстановка в нем минималистичная, есть отдельный санузел и вайфай. Для всех гостей есть общий лаундж и сад.

Обстановка минималистичная Источник: Booking.com

В двух шагах от пляжа

Еще один вариант у моря за невысокую цену — отель Boun Marvin Bungalows на острове Ко-Паям. За сутки здесь просят 950 рублей за двоих.

Зато с лебедями из полотенец Источник: Booking.com

Для отдыхающих здесь есть домики на сваях, которые просто утопают в зелени, из удобств — вентилятор, отдельная ванная и интернет. Бонус — южный пляж Ао-Кхао-Квай, который в шаговой доступности.

Уютный отель у моря

Хороший вариант на первой линии есть за 1250 рублей. Это двухместный номер с одной кроватью в отеле Patong beach nest в одноименном городе Патонг-Бич.

Выглядит очень достойно Источник: Booking.com Источник: Booking.com

В номерах есть кондиционер, телевизор, сейф, чайник и холодильник, а также собственная ванная комната с биде. Кстати, туалетно-косметические принадлежности тоже входят в стоимость.

Минимализм возле пляжа

За эти же деньги есть аналогичный двухместный номер в отеле Patong Beach Verve примерно по соседству с предыдущим. Интерьеры куда скромнее, но в каждой комнате всё так же есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, сейф, телевизор и ванная комната.

Минимализм за небольшие деньги Источник: Booking.com Уютной эту ванну назвать сложно Источник: Booking.com

Крутой хостел на берегу

Впрочем, бюджетных вариантов в Патонг-Бич более чем достаточно. Чуть меньше 1300 рублей стоит двухместный номер в мини-гостинице 88 House Patong, которая позиционирует себя как хостел и тоже на первой линии. Здесь есть частный пляж и бесплатный Wi-Fi на всей территории, из некоторых номеров видно море.

Неплохо для хостела Источник: Booking.com

В номерах с собственной ванной установлен кондиционер, есть сейф и телевизор с плоским экраном, чайник и холодильник, а также фен.

Апартаменты на Пхукете

На любимом у туристов райском острове тоже можно остановиться за недорого. Апартаменты A House Thalang стоят 1327 рублей за ночь, в каждом номере есть балкон, кондиционер, собственный санузел, телевизор, холодильник и подключение к интернету.

Из бюджетного номера вид на сад Источник: Booking.com