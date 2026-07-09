Туристы в Турции массово остаются без денег и жилья — и вот почему

Злоумышленники поджидают туристов в аэропортах и на автобусных остановках Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

С началом летнего туристического сезона в Турции растет число жалоб от туристов на мошенничество. Путешественники рискуют остаться без денег и жилья. В материале подробно рассказываем об актуальных схемах злоумышленников и о том, как не попасться на их уловки.

Как не остаться без жилья

Особенно часто путешественники сталкиваются с мошенничеством при аренде бунгало, владельцы которых после оплаты перестают выходить на связь с туристами. Такие случаи участились с наступлением лета.

«Мошенники становятся всё активнее именно в высокий сезон. Чаще всего туристы сталкиваются с фальшивыми объявлениями о размещении и теряют деньги после внесения предоплаты. Пользоваться следует только проверенными площадками и лицензированными туристическими компаниями», — предупредил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

Кроме того, отдыхающие жалуются на отсутствие оплаченного бронирования в системе гостиницы, замену номера на менее комфортный, дополнительные сборы при заселении и сложности с возвратом денег при бронировании.

Как отмечает турецкая платформа Şikayetvar, за последнюю неделю число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Жалобы на сетевые отели увеличились на 58%, а на сайты бронирования гостиниц — на 45%.

Как не остаться без денег

Также немало случаев с обманом при аренде автомобилей, включая фальшивые объявления и проблемы с возвратом депозитов. Число жалоб при бронировании машин на прокат за последнюю неделю выросло на 46%, а на междугородние автобусные перевозки — на 23%.

Вместе с этим злоумышленники поджидают туристов на автобусных остановках и в аэропортах, предлагая помочь с пополнением транспортных карт. Иностранцам рекомендуют сразу отказываться от такой помощи.

«Самое важное в таких случаях — стараться делать все самостоятельно и не просить ни у кого помощи, особенно в аэропортах и в туристических зонах. Обращайте особое внимание на тех, кто назойливо пристает к туристам и предлагает помочь», — посоветовал турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю в разговоре с РИА Новости.