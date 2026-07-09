Ясли с печью и видом на набережную: в Ярославле начали капремонт в старейшем детском саду

Детский сад размещается в здании XIX века Источник: Артем Молчанов / Vk.com

В центре Ярославля начался ремонт одного из старейших детсадов города. По данным мэрии, корпус № 2 детсада № 21, расположенный в Октябрьском переулке, на берегу Которосли, был построен в конце XIX века.

«Здание конца XIX века в Октябрьском переулке, вблизи Которосльной набережной, отреставрируют, сохранив все исторические архитектурные детали. <…> В дореволюционном особняке сохранят фасад, внутренние переходы между помещениями, включая старинные двери, витражи, арочные проемы и камины», — прокомментировали в мэрии.

На капремонт детсада изначально выделили 57 миллионов рублей, но в мае 2026-го «в связи с изменением объема работ» цена контракта выросла до 61 миллиона 210 тысяч рублей.

В Ярославле начали ремонт в здании одного из старейших детских садов города Источник: Артем Молчанов / Vk.com

На время ремонта детей перевели в первый корпус образовательного комплекса, на улицу Собинова, 7а. Ремонт детсада идет за счет городского, областного и федерального бюджетов.

«В детском саду № 21, после завершения капитального ремонта, руководство образовательного комплекса № 24 имени Александра Пушкина планирует организовать для воспитанников подобные краеведческие и туристические занятия», — добавили в мэрии.

За работы взялся подрядчик ООО «Оникс». Их должны завершить в четвертом квартале 2026 года. В планах — не только обновление фасадов, но и закупка оборудования. Гарантийный срок на результат — 5 лет с даты подписания последнего документа о приемке.