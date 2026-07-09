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Город Ясли с печью и видом на набережную: в Ярославле начали капремонт в старейшем детском саду

Ясли с печью и видом на набережную: в Ярославле начали капремонт в старейшем детском саду

Как выглядит изнутри учреждение на берегу реки

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Детский сад размещается в здании XIX века | Источник: Артем Молчанов / Vk.comДетский сад размещается в здании XIX века | Источник: Артем Молчанов / Vk.com

Детский сад размещается в здании XIX века

Источник:

Артем Молчанов / Vk.com

В центре Ярославля начался ремонт одного из старейших детсадов города. По данным мэрии, корпус № 2 детсада № 21, расположенный в Октябрьском переулке, на берегу Которосли, был построен в конце XIX века.

«Здание конца XIX века в Октябрьском переулке, вблизи Которосльной набережной, отреставрируют, сохранив все исторические архитектурные детали. <…> В дореволюционном особняке сохранят фасад, внутренние переходы между помещениями, включая старинные двери, витражи, арочные проемы и камины», — прокомментировали в мэрии.

На капремонт детсада изначально выделили 57 миллионов рублей, но в мае 2026-го «в связи с изменением объема работ» цена контракта выросла до 61 миллиона 210 тысяч рублей.

В Ярославле начали ремонт в здании одного из старейших детских садов города

Источник:

Артем Молчанов / Vk.com

На время ремонта детей перевели в первый корпус образовательного комплекса, на улицу Собинова, 7а. Ремонт детсада идет за счет городского, областного и федерального бюджетов.

«В детском саду № 21, после завершения капитального ремонта, руководство образовательного комплекса № 24 имени Александра Пушкина планирует организовать для воспитанников подобные краеведческие и туристические занятия», — добавили в мэрии.

За работы взялся подрядчик ООО «Оникс». Их должны завершить в четвертом квартале 2026 года. В планах — не только обновление фасадов, но и закупка оборудования. Гарантийный срок на результат — 5 лет с даты подписания последнего документа о приемке.

ООО «Оникс» также занимается ремонтом здания Автомашиностроительного техникума, санатория «Углич», студенческого общежития РГАТУ им. П. А. Соловьева, спортшколы в Данилове и не только. Оказывает работы как в Ярославской, так и в Ивановской, и Нижегородской областях. «Оникс» зарегистрирован в Ярославле с 2000 года, учредители — Олеся Нацвина и строительный бизнесмен Михаил Рылов. Директор — Михаил Талашов. По данным сервиса «Контур. Фокус», за 2025-й «Оникс» заработал 471 миллион рублей, из них чистой прибыли — 1,4 миллиона.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ремонт Детский сад
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Комментарии
7
Гость
3 минуты
А что будет с садиком между выемкой и б.федоровской?
Гость
6 минут
Вот это я понимаю, реставрация с душой
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Гость
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