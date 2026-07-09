«Словно телефоны выключили и подбросили». Что известно о поисках пропавших в Туве 12-летних школьниц

Айдын и Анзат искали больше недели Источник: МВД по республике Тува / «СаяныСпас» / T.me

1 июля в Туве, по обыкновению, жарко: зной настолько сильный, что находиться дома практически невозможно. Лишь под вечер температура опускается до комфортных +20 °C. В 18:00 солнце в Кызыле еще стоит высоко, поэтому Айдын и Анзат (имена изменены)собираются на прогулку.

Девочки давно дружат и живут всего в паре улиц друг от друга. Вместе с другими детьми их часто видели на территории школы, где они учатся. Поэтому рядовая прогулка у родителей подруг не вызывает лишних вопросов, тем более что дома полно хлопот с младшими детьми.

Тогда никто не предполагал, что девочки вместо привычного маршрута в сторону школы пойдут гулять к местной дамбе. Вечером домой они уже не вернутся. На следующий день после пропажи девочек развернется масштабная операция: школьниц будут искать не только правоохранители, но и сотни волонтеров. Позже на берегу Енисея найдут личные вещи девочек — сначала мобильники, а затем и обувь. А жители по наводке местного шамана бросятся устраивать погром в доме, где якобы могли удерживаться подруги. MSK1.RU собрал всё, что известно о поисках школьниц на восьмой день после их исчезновения.

«Словно телефоны выключили и подбросили»

В день пропажи Айдын была одета в синие джинсовые шорты и синюю футболку. На ногах у школьницы были белые тапочки и носки. Свои волосы до плеч девочка собрала в хвост. Во что была одета Анзат, в официальных сводках не сообщалось. Как уточнили в прокуратуре Тувы, обе школьницы были из благополучных многодетных семей. В одной семье было пятеро детей, в другой — четверо. На учете в ПДН никто из них не состоял.

По данным МВД региона, в последний раз школьниц видели в районе дамбы на улице Колхозной 1 июля. Там же рано утром следующего дня были найдены мобильники девочек. Спустя полчаса в 400 метрах от дамбы нашли тапочки и носки одной из пропавших школьниц.

«Мы опознали обувь сразу, это точно она. Айдын никогда не выходила без носков, даже летом», — рассказывала журналистам сестра пропавшей.

За первые двое суток спасатели и волонтеры, прибывшие из Красноярского края, обследовали 20 километров местности. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи девочек. Вероятнее всего, по статье 105 УК РФ «Убийство». Это стандартная процедура во многих случаях, когда без вести пропадают люди, а правоохранители приступают к выяснению обстоятельств исчезновения: уголовное дело дает следователям больше полномочий в ходе поисков.

5 июля в воде недалеко от берега Енисея в 22 километрах от Кызыла заметили еще один тапок. Родственники подтвердили, что он принадлежит одной из пропавших девочек.

Пророческая погрешность

Пока волонтеры и спасатели прочесывали территорию у реки, соцсети полнились версиями о пропаже детей. Этого оказалось достаточно для охваченного тревогой города: в ночь на 6 июля жители столпились у дома на улице Колхозной, где в последний раз девочек видели живыми. Наводку дала местная «ясновидящая», заявившая, что школьниц могут там удерживать. Разгневанные люди подняли шум и забросали дом камнями.

Сдерживать толпу пришлось прибывшим на место силовикам. Одного из правоохранителей несколько раз ударили по голове. Следователи возбудили уголовные дела о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ). По подозрению в их совершении задержали двух парней 24 и 28 лет — сейчас они находятся в СИЗО. Еще одну 30-летнюю женщину отправили под домашний арест. Нашли и жителя, который созвал народный сход. Его оштрафовали на пять тысяч рублей за незаконную организацию митинга (статья 20.2 КоАП РФ).

Также известно, что спустя пару часов после первого погрома люди ворвались к 76-летнему местному жителю. Пенсионер рассказал, что его выволокли на улицу, а вещи в доме перевернули. Неизвестные размахивали перед лицом арматурой и угрожали расправой. Дебоширов ищут правоохранители.

После того как ситуация в Кызыле едва не вышла из-под контроля, шаманов призвали никак не комментировать поиски пропавших девочек. Отдельно была подчеркнута недопустимость распространения недостоверных слухов.

6 июля жители Кызыла собрались у дома, где якобы могли удерживаться пропавшие девочки Источник: ЧП Кызыл / T.me

Вещи нашли в 80 километрах от места пропажи

Помимо криминала, рассматривается и версия о несчастном случае. За первые дни июля в Туве, охваченной зноем, утонули три человека, в том числе и 13-летняя девочка, решившая искупаться с подругами. Но мама Анзат не верит, что ее дочь могла добровольно пойти в воду.

«Дочь плавать не умела и в Енисей сама бы никогда не полезла. Она купалась только в нашем присутствии, и то в озере, а не в реке», — сообщила ТАСС Мочургай Шомбун.

По словам женщины, вечером в день пропажи она звонила дочери. Шли гудки, но трубку никто не брал, а потом телефон стал недоступен. Как уточнила Шомбун, когда она включила найденный на берегу мобильник дочери, оказалось, что батарея заряжена.

«Словно их [телефоны] выключили, а потом подбросили на берег», — цитирует слова матери Анзат ТАСС.

На берегу местность прочесывают пешком и верхом, с воздуха обследование ведется с дронов. В воде работают водолазы Источник: МЧС России / T.me

Глава поискового отряда «СаяныСпас» Юлия Кушнер допустила, что девочки могли случайно оказаться в воде.

«Они могли играть, стоять у воды, кривляться. В том месте, где нашли телефоны, очень обрывистый берег. Одна из девочек, к примеру, начала падать, схватила вторую, просто чтобы зацепиться. И обе не удержались и упали. Здесь же дело случая», — заявила «МК» Кушнер.

По сообщениям волонтеров, утром 8 июля в районе поселка Каа-Хем в каменистой местности на берегу был найден еще один тапок. Как указывает «РГ», помимо него также была обнаружена застегнутая футболка. Примечательно, что село Ийи-Тал, где нашли эти вещи, находится значительно ниже по течению Енисея, чем то место, где изначально искали девочек. До Кызыла примерно 80 километров.

Как сообщили в СК, в ближайшее время правоохранители пригласят родственников на опознание, чтобы выяснить, принадлежат ли вещи кому-то из девочек. Также следователи просят откликнуться людей, которые находились на велосипедной дорожке вдоль береговой линии от Дома ветеранов в Кызыле до «Зеленой зоны», спортплощадки поселка Каа-Хем, и могли видеть девочек.

Один из тапков нашли в 22 километрах от Кызыла, а второй — в 80 Источник: МВД по республике Тува / MAX

Как рассказала глава отряда «СаяныСпас» Юлия Кушнер, зона поисков расширена до Саяно-Шушенской ГЭС. По состоянию на 8 июля в штабе работает порядка 400 человек — это около 100 поисковых групп. Волонтеры обследовали около 150 километров: расстояние от моста в районе Дальнего Каа-Хема и по руслу реки до города Шагонара.

Поиски ведутся вдоль русла реки по береговой линии. На берегу местность прочесывают пешком и верхом, с воздуха обследование ведется с дронов. На воде работают водолазы МЧС. Ночью поиски прекращаются из-за плохой видимости, которая создает риск для жизни и здоровья спасателей.

«Енисей — очень коварная река. Во-первых, на том участке, где пропали дети, неровность дна. Чуть шагнул, буквально один шаг, и всё: воронка, пропасть, утонул. Кроме того, сильное течение, — рассказала ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Луиза Намчыл. — Сейчас еще вода поднялась, хотя мы ежедневно фиксируем снижение уровня, но всё равно вода большая. Всё это усугубляет ситуацию. Я так скажу: ежегодно 90% случаев гибели детей на воде у нас — это именно в Енисее. Недооценивают эту реку люди».