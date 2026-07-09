Беспилотники ударили по нефтебазе и танкерам: главное о ночных налетах

За ночь над регионами уничтожили 73 беспилотника самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Беспилотники атаковали Россию сегодня ночью. Пожар после ударов случился на нефтебазе в Тверской области. Кроме того, дроны ударили по танкерам в Таганрогском заливе. Всё, что известно о ночных налетах, рассказываем в материале.

В результате отражения атаки беспилотников произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Об этом в Max сообщил врио губернатора Виталий Королев.

«Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», — отметил он.

Площадь возгорания не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал.

Без последствий после ночных ударов не обошлось и в Ростовской области. В Таганрогском заливе атаковали два танкера. Судна получили механические повреждения.

«Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», — написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.