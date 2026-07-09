Беспилотники ударили по нефтебазе и танкерам: главное о ночных налетах

Беспилотники атаковали Россию сегодня ночью. Пожар после ударов случился на нефтебазе в Тверской области. Кроме того, дроны ударили по танкерам в Таганрогском заливе. Всё, что известно о ночных налетах, рассказываем в материале.
В результате отражения атаки беспилотников произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Об этом в Max сообщил врио губернатора Виталий Королев.
«Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», — отметил он.
Площадь возгорания не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал.
Без последствий после ночных ударов не обошлось и в Ростовской области. В Таганрогском заливе атаковали два танкера. Судна получили механические повреждения.
«Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», — написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.
За ночь над регионами уничтожили 73 беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.