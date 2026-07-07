«Позорно снимать баллы за такое»: выпускники завалили ЕГЭ по английскому из-за исторических вопросов

Выпускники жалуются на задания: например, в Екатеринбурге ни один школьник не смог набрать максимальный балл на ЕГЭ по английскому языку Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Родителей выпускников 2026 года возмутили задания на ЕГЭ по английскому языку. По их словам, на экзамене были вопросы, которые проверяли не столько владение самим языком, сколько знание истории и обществознания. Всё это привело к потере баллов. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

«При сдаче экзамена на знания английского языка были выданы вопросы по истории, просто на английском. Дети с высоким уровнем знания языка получили очень низкие баллы за английский, так как неверно или не в полной мере ответили на вопрос по истории. Выглядит так, будто человек, создававший эти задания, ставил своей целью саботировать показатели по ЕГЭ. С таким вопиющим случаем несоответствия я еще не сталкивался в нашей системе образования», — возмутился отец выпускницы Александр.

Моя дочь отлично владеет английским, но не очень дружит с историей. Получила низкий балл за экзамен по английскому из-за незнания истории. Александр отец выпускницы

В своих соцсетях редакция спросила у выпускников и их родителей, действительно ли ЕГЭ по английскому проверял не столько знание языка, сколько другие предметы, и что они об этом думают.

Одни говорят, что вопросы при этом не были слишком уж сложными, другие называют ситуацию несправедливой и считают, что из-за этого выпускники теряли драгоценные баллы.

«В ЕГЭ по английскому действительно могут попасться вопросы по истории или культуре России и стран изучаемого языка. Самое неприятное — это если они попадутся в „интервью“. И действительно, за фактическую ошибку могут снизить балл. Но это не столь существенная потеря. Если что, я сама не поддерживаю это всё — и сам формат экзамена, и такие вопросы. Но дело в том, что об этом все заранее знают, это не сюрприз.

Про праздники талдычат постоянно, особенно патриотические. Их ведь не так много. Ну неужели нельзя заранее посмотреть инфу? Я понимаю, если бы спрашивали про Ватерлоо или Гражданскую войну в США», — написала Дарья.

«Это правда не секрет, но выбор исторических фактов — самый настоящий сюрприз. Вопросы про День народного единства и Бородино не ожидает никто. Ну и, к слову, они встретились в основном в письме, а главная загвоздка этого задания — уложиться в лимит слов, что очень сложно, если ты не обладаешь нужной лексикой и тебе приходится всё расписывать простыми фразами. К таким обсуждениям не готовился почти никто, потому что ранее в рамках темы спрашивали про действительно распространенные праздники», — отметила Елизавета, преподаватель английского.

Проблема не в том, что ученики не знают историю, а в том, что темы, поднимаемые на экзамене по английскому, не имеют конца и края. Было бы намного легче, если бы в кодификаторе изначально давался их полный перечень. Елизавета преподаватель английского языка

«ЕГЭ по английскому должен проверять знание языка, а не знания истории Руси», — возмутился другой читатель.

«Дочь сдавала в этом году английский, и история в заданиях вообще не самая большая проблема была. Вот несоответствие темы задания и картинок в устной части просто сбило с толку. Тема: веселое времяпрепровождение с друзьями, а на картинке мужчина, женщина, девочка и малыш — их трудно назвать друзьями. Чтение текста, написанного нейросетью, — кто пробовал читать подобные тексты даже на русском языке, поймет меня.

А вишенка на торте — это ноль баллов за устную часть экзамена, без каких-либо комментариев, как будто она не присутствовала на экзамене. Сроки апелляции практически наложились на сроки пересдачи, времени выяснить, что же с устной частью, просто нет. А вы про День народного единства — это вообще мелочи», — пожаловалась Юлия.

На экзамене по английскому языку задавали вопросы, на которые и на русском ответил бы не каждый Источник: Александр Ощепков / Городские медиа

«Скорее всего, это какой-то системный сбой. В 2018 году многие ребята получили ноль баллов за эссе, тоже была резонансная история. Причем по абсолютно идиотской причине, и им ничего уже не исправили.

Мне так вообще в свое время на апелляции сказали, что, мол, мы вам можем объяснить, за что снизили баллы, но слушать вас не будем и результаты пересматривать не собираемся. Причем из всей комиссии, как мне показалось, английским языком владел только один человек», — ответила ей Дарья.

ЕГЭ — это гигантская уродливая колымага, которая едет плохо и часто буксует. И порой некоторые попадают под ее беспощадное колесо. Дарья читательница

«У дочери подруга-одноклассница сдавала английский, вопрос был про праздник 4 ноября. При этом надо еще правильно всё перевести, обороты поставить. Репетитор спросила ее после ЕГЭ про Минина и Пожарского, та сказала, что не писала про них, ответ: „Всё, минус тебе“. В итоге только 70 баллов, хотя готовилась с первого класса, прекрасно знает язык и рассчитывали поступить на бюджет. Также были вопросы про Бородино, вплоть до дат, про 12 июня и тому подобное», — рассказала Ирина.

«Ощущение, что 4 ноября с Мининым и Пожарским было примерно у всех. У нас тоже, и ноль баллов за это задание», — написала Мария.

«Да, попался уровень С2, этого в школе не преподают, и вопросы по истории, которые, может, и знаешь, как на русском сказать, но объяснить на английском — вряд ли. Этот вариант с 4 ноября был суперкомбо: два задания было написано ИИ, дети вообще не поняли, что он от них хотел, а за них много баллов должны были дать, еще задание было с опечаткой, и вопрос не был до конца написан. В общем, веселился кто-то из составителей», — поделилась Наталья.

Мы пострадали как раз из-за вопроса про День народного единства. Если бы дочь хотела сдавать историю, то выбрала бы ее, а не английский. Позорно снимать баллы за такое. Анна мама выпускницы

«Дочке тоже попалось письмо со словами уровня С2, которые не входят в школьную программу, а тема была День народного единства. Многие одноклассники не набрали баллы для поступления в вуз, так как готовились к английскому, а не к истории на английском языке. Были такие темы, как Бородинское сражение, День памяти и скорби и так далее», — высказалась Александра.

«Нужно проверить составителей вопросов к ЕГЭ: сами смогут ответить? И когда оценивают предмет, какое отношение имеют вопросы по истории к английскому? Так можно додуматься и спрашивать формулы по химии и оценивать не только правильность перевода, но и правильность формулы», — возмутилась Юлия.

«Вообще треш какой-то! Люди, кто пишет, что должны все историю знать, сами-то расскажут в полной мере, кто, где и когда с кем объединился, против кого, сколько было этих Лжедмитриев, кто в то время был из бояр у власти, сколько было ополчений? Вы и на русском об этом мало что знаете, а тут от детей требуете еще и на английском. Как там все эти слова будут на английском? Не подскажете ли?» — вступилась за выпускников Евгения.

Завалили все

Экзамен по английскому действительно оказался очень сложным для выпускников этого года. В городской администрации E1.RU ответили, что ни один школьник города не получил максимальный балл на ЕГЭ по этому предмету, хотя сдавали его 1288 человек.

А на сайте Рособрнадзора, где публикуют информацию о стобалльниках из разных регионов страны, нет ни одного сообщения о выпускниках, сдавших ЕГЭ по этому предмету на максимальный балл.

«Как руководитель тьюторского центра я понимаю, почему эта ситуация вызвала такую реакцию у выпускников и родителей. Для меня лично стало большой неожиданностью, что в ЕГЭ включили вопросы по истории российских праздников. Не многие дети, сдающие ЕГЭ по английскому языку, глубоко интересуются историей России, — поделилась репетитор и руководитель тьюторского центра Наталья Певнева.

Эффект неожиданности сказался уже во время экзамена — это очень повлияло на психологическое состояние ребят, так как они понимали, что уже не смогут рассчитывать на желаемые баллы. Наталья Певнева репетитор и руководитель тьюторского центра

Наши выпускники не стали исключением: они также испытали шок и, после того как вышли с экзамена, позвонили нам в подавленном состоянии.

Сама по себе тема российских праздников в ЕГЭ по английскому языку не является чем-то невозможным или полностью неожиданным: в экзамене действительно могут встречаться темы, связанные с культурой, традициями, страной проживания и общественной жизнью. ЕГЭ по английскому языку включает не только грамматику и знание слов, но и проверяет умение говорить на разные темы.

Но здесь важно другое: экзамен по английскому языку все-таки должен в первую очередь проверять уровень владения языком, а не глубину знаний по истории или обществознанию . Если ребенок понимает текст, владеет лексикой, умеет рассуждать на английском языке, но теряется из-за слишком специфичного культурно-исторического вопроса, это уже вызывает вопросы к справедливости такого задания.

На мой взгляд, подобные задания допустимы, если ответ можно вывести из текста или из общего кругозора, а не только из точного знания конкретного факта. Тогда это действительно проверка английского языка. Если же без знания исторической детали ребенок не может выполнить задание, нагрузка выходит за рамки предмета.

Тема российских праздников на ЕГЭ по английскому языку сама по себе справедлива, но только при условии, что она проверяет именно языковые навыки, а не превращает экзамен по иностранному языку в дополнительную проверку знаний по истории России», — отметила Наталья Певнева.

Нормально ли на экзамене по английскому языку задавать вопросы по истории и обществознанию? Да, это нужно знать Нет, экзамен должен оценивать знание языка, а не исторических фактов Напишу мнение в комментариях