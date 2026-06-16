Трамвайное движение в Ярославле частично отменено: что с водителями транспорта

Водителей трамваев в Ярославле планируют набирать вновь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

16 июня на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог была озвучена информация о том, какова сейчас ситуация с водителями трамваев в Ярославле.

С началом модернизации трамвайных путей в рамках концессии количество подвижного состава, работающего в городе, резко сократилось. Однако до конца 2026 года движение должно возобновиться. Депутаты поинтересовались, как обстоят дела с кадрами.

«На сегодняшний день в эксплуатации 12 трамваев. Часть водителей трамваев выведена за штат. Они получают две третьих зарплаты и заменяют водителей, которые уходят на больничный. Часть водителей трамваев уволилась», — рассказал директор «Яргорэлектротранса» Александр Шутов.

По его словам предприятие уже начало готовиться к увеличению количества сотрудников.

«Сейчас мы даем объявления, делаем наборы на обучение. Обучение начинается, когда набираем группу в 5-7 человек», — добавил Шутов.

Напомним, правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Договор предполагает, что фирма должна заменить в городе все трамвайные пути, обновить тяговые подстанции, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых трамваев по городу пустят 47 новых. Затем компания в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от его деятельности.

Работы начались в 2023 году. На первом этапе трамвайные пути начали менять в Дзержинском районе. С 1 октября 2025 года работы перешли в центральную часть города и на Пятерку.

Из-за ремонта временно отменили часть трамвайных маршрутов.