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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Трамвайное движение в Ярославле частично отменено: что с водителями транспорта

Трамвайное движение в Ярославле частично отменено: что с водителями транспорта

Об этом рассказал директор «Яргорэлектротранса»

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Водителей трамваев в Ярославле планируют набирать вновь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВодителей трамваев в Ярославле планируют набирать вновь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Водителей трамваев в Ярославле планируют набирать вновь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

16 июня на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог была озвучена информация о том, какова сейчас ситуация с водителями трамваев в Ярославле.

С началом модернизации трамвайных путей в рамках концессии количество подвижного состава, работающего в городе, резко сократилось. Однако до конца 2026 года движение должно возобновиться. Депутаты поинтересовались, как обстоят дела с кадрами.

«На сегодняшний день в эксплуатации 12 трамваев. Часть водителей трамваев выведена за штат. Они получают две третьих зарплаты и заменяют водителей, которые уходят на больничный. Часть водителей трамваев уволилась», — рассказал директор «Яргорэлектротранса» Александр Шутов.

По его словам предприятие уже начало готовиться к увеличению количества сотрудников.

«Сейчас мы даем объявления, делаем наборы на обучение. Обучение начинается, когда набираем группу в 5-7 человек», — добавил Шутов.

Напомним, правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Договор предполагает, что фирма должна заменить в городе все трамвайные пути, обновить тяговые подстанции, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых трамваев по городу пустят 47 новых. Затем компания в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от его деятельности.

Работы начались в 2023 году. На первом этапе трамвайные пути начали менять в Дзержинском районе. С 1 октября 2025 года работы перешли в центральную часть города и на Пятерку.

Из-за ремонта временно отменили часть трамвайных маршрутов.

Полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027-го.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
4
Гость
22 минуты
Трамваи запустили, а бланоустройство остановки не сделали. Остановка "Победа" в сторону города так и осталась необустроена, тротуарную плитку не восстановили. Сейчас дождь и грязь ужасная. Разметка пешеходная на пересечении дорог отсутствует, машины мчатся и не уступают дорогу пешеходам.
Гость
13 минут
что они не делают, не идут дела,, очень мэру в Госдуму хочется за неприкосновенностью
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