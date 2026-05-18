«Дурно стало»: ярославцы пожаловались на невыносимую жару в автобусах

«Дурно стало»: ярославцы пожаловались на невыносимую жару в автобусах

Куда обращаться, если в салоне не продохнуть

Ярославцы пожаловались на жару в автобусах

Ярославцы пожаловались на невыносимую духоту в автобусах. Жителей города возмутило, что в жаркую погоду на многих рейсах не включен кондиционер.

Жалоба появилась в одном из городских сообществ. Подписчица рассказала, что из-за отсутствия кислорода в салоне автобуса ей стало плохо.

«Сколько будет продолжаться это безобразие? Началась жара, и ни в одном „Яавтобусе“ не работает кондиционер. Сколько можно вариться в транспорте? Ехали на четырех автобусах — во всех невыносимая жара. Проехав три остановки, пришлось выйти, потому что дурно стало от духоты. За проезд платим деньги!» — возмутилась жительница города в сообществе «Жесть Ярославля».

Люди поддержали ярославну. Под постом с жалобой собралось чуть больше ста комментариев.

«Ехал, как в бане, недавно. Очень жарко», — согласился с автором публикации ярославец.

«Есть СанПиН по температуре в салоне. Перевозчик обязан их соблюдать», — написала одна из комментаторов.

«Печки реально включены, пусть на малых оборотах, но работают. Если это из-за неисправности, почему такие машины выпускают на рейс?» — задалась вопросом ярославна в комментариях.

Что говорят власти

На запрос 76.RU в пресс-службе ГКУ ЯО «Организатора перевозок Ярославской области» ответили, что все автобусы, независимо от класса и вместимости, оснащены кондиционерами.

По условиям контракта, температура в салоне транспорта не должна превышать +25 °C.

«Обеспечивать нормативную температуру, комфортную для пассажиров, водители обязаны без оговорок. Контролеры-ревизоры ежедневно следят за соблюдением температурного режима. Если она выше нормативной, компания-перевозчик получает штраф», — рассказали в пресс-службе.

Жалобы по поводу жары в автобусах принимаются в рабочие дни с 08:30 до 17:30 по телефону справочной службы 8 (4852) 30-40-95. Необходимо сообщить номер маршрута и номер автобуса, где вы заметили нарушение.

Ранее мы рассказывали, на каких автобусах в Ярославле в ближайшие полмесяца поменяют маршрут.

Алёна Троицкая
Гость
18 мая, 13:43
Кондиционеры - это зло, потому что в представлении людей, работающий кондиционер это когда шарашит так, чтобы зуб на зуб перестал попадать. На самом деле нормально работающий кондиционер замечаешь, когда выходишь из салона на жару и понимаешь, что да – в автобусе кондиционер работал.
Гость
18 мая, 12:41
Классика из года в год
