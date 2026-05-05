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Дороги и транспорт Ярославский аэропорт опять закрыли для полетов. Какие рейсы на стопе

Ярославский аэропорт опять закрыли для полетов. Какие рейсы на стопе

Росавиация ввела меры безопасности

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Ярославский аэропорт снова закрыли для полетов | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU Ярославский аэропорт снова закрыли для полетов | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Ярославский аэропорт снова закрыли для полетов

Источник:

Елена Вахрушева / 76.RU

Аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» закрыт для полетов с 20:22 часов 4 мая 2026 года.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Из-за очередных ограничений не смогу вылететь рейс RT550 из Ярославля в Казань, который планировался на 4 мая. По данным онлайн-табло, новое время прилета в город-миллионник — 5 мая в 11:50.

«Ограничения обозначены до 11:00», — уточнили в аэропорту.

5 мая в Ярославль прибывает рейс из Нарьян-Мара в 16:50, самолет примет новых пассажиров и в 17:35 отправится обратно в Ненецкий автономный округ. Рейс пока стоит в расписании без изменений.

Ограничения на полеты в целях безопасности стали вводиться чаще. В последний раз аэропорт не мог отправить и принять рейсы больше суток со 2 по 3 мая.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Аэропорт Ограничение
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Комментарии
2
Гость
5 мая, 12:32
путешествую, если конечно есть деньги, всегда на машине. Да, дольше, но зато никаких отмен. ))))
Гость
5 мая, 12:15
А можно не обновлять? Надоело читать эту Байду!🤔
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Гость
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