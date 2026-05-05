Ярославский аэропорт опять закрыли для полетов. Какие рейсы на стопе

Ярославский аэропорт снова закрыли для полетов Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» закрыт для полетов с 20:22 часов 4 мая 2026 года.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Из-за очередных ограничений не смогу вылететь рейс RT550 из Ярославля в Казань, который планировался на 4 мая. По данным онлайн-табло, новое время прилета в город-миллионник — 5 мая в 11:50.

«Ограничения обозначены до 11:00», — уточнили в аэропорту.

5 мая в Ярославль прибывает рейс из Нарьян-Мара в 16:50, самолет примет новых пассажиров и в 17:35 отправится обратно в Ненецкий автономный округ. Рейс пока стоит в расписании без изменений.