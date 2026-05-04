«Показали характер»: как «Авангард» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Локомотиву»

Наши соперники очень хотели забить Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Шестой матч полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» вышел напряженным и интересным. При счете 3:2 в серии в пользу команды из Омска, «ястребы» имели право на ошибку, а вот для ярославцев этот матч мог стать последним.

Эту встречу болельщики еще долго будут называть фантастической. Поскольку «Локомотив» сравнял счет за минуту до финала третьего периода, а затем вышел в два овертайма.

«Показали характер плей-офф, теперь исход полуфинала решится в седьмом матче серии», — так охарактеризовали игру в Tg-канале «Локомотива».

Как прошла встреча в Омске — в разборе наших коллег из NGS55.RU.

Со старта команды обозначили нацеленность на борьбу. Несмотря на закрытый характер игры, моменты то и дело возникали у обоих ворот, но шайба упорно не шла за спины вратарям. Как минимум три убойных момента создал «Авангард» в первом большинстве усилиями Потуральски и Окулова. Открыть счет удалось лишь на 11-й минуте — у хозяев отличился Василий Пономарев (с передачи Дамира Шарипзянова). Ярославцы отыграть эту разницы до сирены так и не смогли. На перерыв «ястребы» ушли, ведя в счете 1:0.

Во втором периоде «Локомотив» яростно атаковал, давил, запирал омичей в своей зоне. «Авангард» же остро контратаковал, убегая 2 в 1 и 3 в 2. Лишь под конец периода хозяева выровняли игру и заработали большинство. Сирена разбила штраф Никиты Кирьянова надвое — 37 секунд перенеслись на третий период.

Третий период «Авангард» начал ударно — Максим Лажуа сразу реализовал большинство. «Локомотив» понял, что терять нечего, и пошел в массированную атаку. После спорного эпизода между Паником и Ибрагимовым наш защитник долго не мог подняться со льда, а Максим Лажуа жестко ответил ярославскому словаку и получил удаление. Этот штраф «Локомотив» реализовать не смог.

За три минуты до сирены Боб Хартли снял вратаря, но у ярославцев долго ничего не получалось. Камбэк удалось совершить в последние 30 секунд. Дважды отличилась связка Радулов — Шалунов, и матч перешел в овертайм.

Как прошел ОТ «Авангард» — «Локомотив»

Первый овертайм победителя не выявил, несмотря на удаления и у хозяев, и у гостей. А во втором овертайме за 3.50 до предполагаемой сирены Рушан Рафиков с передач Шалунова и Каюмова поставил точку в матче.

Ярославль взорвался от эмоций после третьей шайбы «Локомотива» Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Счет 2:3 (ОТ) в игре и 3-3 в серии, которая переезжает в Ярославль. Нас ждет седьмой матч (6+).

Заброшенными шайбами в составе команд отметились:

10.24 — 1:0 92. Пономарев (44. Шарипзянов), «Авангард», в равенстве.

40.14 — 2:0 58. Лажуа (22. Потуральски, 9. Маклауд), «Авангард», в большинстве.

59.27 — 2:1 78. Шалунов (47. Радулов, 87. Рафиков), «Локомотив», в равенстве.

59.49 — 2:2 78. Шалунов (47. Радулов, 87. Рафиков), «Локомотив», в равенстве.

96.10 — 2:3 (ОТ) 87. Рафиков (78. Шалунов, 16. Каюмов), «Локомотив», в равенстве.