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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Показали характер»: как «Авангард» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Локомотиву»

«Показали характер»: как «Авангард» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Локомотиву»

Публикуем разбор шестой игры

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Наши соперники очень хотели забить | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНаши соперники очень хотели забить | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Наши соперники очень хотели забить

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Шестой матч полуфинала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» вышел напряженным и интересным. При счете 3:2 в серии в пользу команды из Омска, «ястребы» имели право на ошибку, а вот для ярославцев этот матч мог стать последним.

Эту встречу болельщики еще долго будут называть фантастической. Поскольку «Локомотив» сравнял счет за минуту до финала третьего периода, а затем вышел в два овертайма.

«Показали характер плей-офф, теперь исход полуфинала решится в седьмом матче серии», — так охарактеризовали игру в Tg-канале «Локомотива».

Как прошла встреча в Омске — в разборе наших коллег из NGS55.RU.

Со старта команды обозначили нацеленность на борьбу. Несмотря на закрытый характер игры, моменты то и дело возникали у обоих ворот, но шайба упорно не шла за спины вратарям. Как минимум три убойных момента создал «Авангард» в первом большинстве усилиями Потуральски и Окулова. Открыть счет удалось лишь на 11-й минуте — у хозяев отличился Василий Пономарев (с передачи Дамира Шарипзянова). Ярославцы отыграть эту разницы до сирены так и не смогли. На перерыв «ястребы» ушли, ведя в счете 1:0.

Во втором периоде «Локомотив» яростно атаковал, давил, запирал омичей в своей зоне. «Авангард» же остро контратаковал, убегая 2 в 1 и 3 в 2. Лишь под конец периода хозяева выровняли игру и заработали большинство. Сирена разбила штраф Никиты Кирьянова надвое — 37 секунд перенеслись на третий период.

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Третий период «Авангард» начал ударно — Максим Лажуа сразу реализовал большинство. «Локомотив» понял, что терять нечего, и пошел в массированную атаку. После спорного эпизода между Паником и Ибрагимовым наш защитник долго не мог подняться со льда, а Максим Лажуа жестко ответил ярославскому словаку и получил удаление. Этот штраф «Локомотив» реализовать не смог.

За три минуты до сирены Боб Хартли снял вратаря, но у ярославцев долго ничего не получалось. Камбэк удалось совершить в последние 30 секунд. Дважды отличилась связка Радулов — Шалунов, и матч перешел в овертайм.

Как прошел ОТ «Авангард» — «Локомотив»

Первый овертайм победителя не выявил, несмотря на удаления и у хозяев, и у гостей. А во втором овертайме за 3.50 до предполагаемой сирены Рушан Рафиков с передач Шалунова и Каюмова поставил точку в матче.

Ярославль взорвался от эмоций после третьей шайбы «Локомотива»

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Счет 2:3 (ОТ) в игре и 3-3 в серии, которая переезжает в Ярославль. Нас ждет седьмой матч (6+).

Заброшенными шайбами в составе команд отметились:

  • 10.24 — 1:0 92. Пономарев (44. Шарипзянов), «Авангард», в равенстве.

  • 40.14 — 2:0 58. Лажуа (22. Потуральски, 9. Маклауд), «Авангард», в большинстве.

  • 59.27 — 2:1 78. Шалунов (47. Радулов, 87. Рафиков), «Локомотив», в равенстве.

  • 59.49 — 2:2 78. Шалунов (47. Радулов, 87. Рафиков), «Локомотив», в равенстве.

  • 96.10 — 2:3 (ОТ) 87. Рафиков (78. Шалунов, 16. Каюмов), «Локомотив», в равенстве.

Еще больше новостей о противостоянии — в нашем сюжете.

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Комментарии
10
Гость
5 мая, 05:17
Молодцы! Но основное время выглядело очень странно.., всю игру «катали вату», и только на последней минуте 2 шайбы. Это и не понятно как так.?)
Гость
4 мая, 21:45
Послезавтра закончится это "шоу".
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Гость
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