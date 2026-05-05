Хоккейные команды «Авангард» и «Локомотив» застряли в Омске. Причина

Омский ХК «Авангард» и ярославский ХК «Локомотив» до сих пор не вылетели в Ярославль на решающий седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина. Об этом NGS55.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Причиной стали ограничения в ярославском аэропорту в Туношне. Пока неясно, когда игроки приедут в омский аэропорт, чтобы отправиться на матч — времени вылета их бортов пока нет.
6 мая в Ярославле должна пройти встреча команд на «Арене-2000» (6+). До стартового свистка остается чуть больше суток — матч начнется в 19:30.
Напомним, ограничения в ярославском аэропорту были введены вечером 4 мая и сняты утром 5 мая в 12:44. На фоне временного запрета не смог вылететь рейс в Казань.
Напомним, «Авангард» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву», имея преимущество в две шайбы. Счет в серии 3-3. Команды играют до четырех побед, поэтому седьмой матч станет решающим. Победитель отправится в финал, где сразится с казанским «Ак Барсом».