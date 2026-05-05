Хоккейные команды «Авангард» и «Локомотив» застряли в Омске. Причина

Омский ХК «Авангард» и ярославский ХК «Локомотив» до сих пор не вылетели в Ярославль на решающий седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина. Об этом NGS55.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Причиной стали ограничения в ярославском аэропорту в Туношне. Пока неясно, когда игроки приедут в омский аэропорт, чтобы отправиться на матч — времени вылета их бортов пока нет.