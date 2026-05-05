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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Хоккейные команды «Авангард» и «Локомотив» застряли в Омске. Причина

Хоккейные команды «Авангард» и «Локомотив» застряли в Омске. Причина

До решающего матча остается чуть больше суток

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6 мая в Ярославле должна пройти встреча команд на «Арене-2000» (6+) | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU6 мая в Ярославле должна пройти встреча команд на «Арене-2000» (6+) | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

6 мая в Ярославле должна пройти встреча команд на «Арене-2000» (6+)

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Омский ХК «Авангард» и ярославский ХК «Локомотив» до сих пор не вылетели в Ярославль на решающий седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина. Об этом NGS55.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Причиной стали ограничения в ярославском аэропорту в Туношне. Пока неясно, когда игроки приедут в омский аэропорт, чтобы отправиться на матч — времени вылета их бортов пока нет.

6 мая в Ярославле должна пройти встреча команд на «Арене-2000» (6+). До стартового свистка остается чуть больше суток — матч начнется в 19:30.

Напомним, ограничения в ярославском аэропорту были введены вечером 4 мая и сняты утром 5 мая в 12:44. На фоне временного запрета не смог вылететь рейс в Казань.

Напомним, «Авангард» в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву», имея преимущество в две шайбы. Счет в серии 3-3. Команды играют до четырех побед, поэтому седьмой матч станет решающим. Победитель отправится в финал, где сразится с казанским «Ак Барсом».

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Сергей ЭнквистСергей Энквист
Сергей Энквист
Старший корреспондент NGS55.RU
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Хоккей Самолет Аэропорт Туношна Омск ХК Авангард ХК Локомотив Плей-офф КХЛ
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Комментарии
1
Гость
6 мая, 09:30
Сразу после 6 матча пошла информация, что седьмой матч будет играться в Екатеринбурге. Они пойдут на все, чтобы игра прошла в сибири. А дома, как известно, стены и другие помогают. Административный ресурс. История повторяется (по аналогии с 1 финалом Кубка Гагарина). Противно.
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