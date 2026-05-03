Отменены и задержаны рейсы: что происходит в ярославском аэропорту

Аэропорт в Туношне закрыт для полетов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне отменили три рейса: в Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Еще один рейс из Нарьян-Мара остается в статусе «задержан».

Аэропорт под Ярославлем закрыт для полетов с 04:33 2 мая. По данным Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом на вечер 3 мая запланирован рейс в Санкт-Петербург. Он пока значится в расписании.

Расписание рейсов на 2 мая Источник: аэропорт «Золотое кольцо»

Расписание рейсов на 3 мая Источник: аэропорт «Золотое кольцо»

Напомним, в ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в городе включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — предупредил глава региона.