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Дороги и транспорт Атака беспилотников Отменены и задержаны рейсы: что происходит в ярославском аэропорту

Отменены и задержаны рейсы: что происходит в ярославском аэропорту

Ранее там вводили ограничение на полеты

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Аэропорт в Туношне закрыт для полетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАэропорт в Туношне закрыт для полетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Аэропорт в Туношне закрыт для полетов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне отменили три рейса: в Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Еще один рейс из Нарьян-Мара остается в статусе «задержан».

Аэропорт под Ярославлем закрыт для полетов с 04:33 2 мая. По данным Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом на вечер 3 мая запланирован рейс в Санкт-Петербург. Он пока значится в расписании.

Расписание рейсов на 2 мая | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»Расписание рейсов на 2 мая | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»

Расписание рейсов на 2 мая

Источник:

аэропорт «Золотое кольцо»

Расписание рейсов на 3 мая | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»Расписание рейсов на 3 мая | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»

Расписание рейсов на 3 мая

Источник:

аэропорт «Золотое кольцо»

Напомним, в ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в городе включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

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«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — предупредил глава региона.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Беспилотная опасность
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Комментарии
1
Гость
3 мая, 13:33
геворк, у тебя фантазия закончилась? каждый день пишешь одно и то же - закрыли-открыли... ну хоть книжки что ли почитай
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Гость
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