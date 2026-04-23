«Резко пропала половина новых»: почему на рейсы в Ярославской области выпускают старые автобусы

Почему на рейсы в Ярославле выпускают старые автобусы Источник: Ярославль Очевидец / Max

Жители Ярославля заметили, что на часть пригородных и междугородних маршрутов в Ярославской области выпускают старые автобусы. Ранее власти рассказали, что 1 апреля полностью завершили обновление автобусного парка в регионе, которое длилось с 2023 года.

«С 1 апреля вышли на маршруты новые автобусы, через несколько недель резко пропала половина новых, и начали ездить маршрутки и старые автобусы», — рассказал читатель 76.RU.

По его словам, проблема возникла на маршруте № 150 «Ярославль — Некрасовское». Также жители региона сообщали, что похожая ситуация произошла с маршрутом № 169 «Ярославль — Варегово».

«Вернулись старые ПАЗики без валидаторов, новые жёлтые проработали меньше месяца», — говорилось в посте канала «Ярославль Очевидец» в MAX.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области в ответ на запрос 76.RU объяснили, в чем причина возвращения на маршруты старых автобусов. Как рассказали власти, эта мера временная.

«Часть автобусов находится на гарантийном обслуживании. Для обеспечения работы временно используются резервные машины. Данное решение принято в целях обеспечения выполнения рейсов строго по расписанию и недопущения их отмены. После завершения гарантийного обслуживания новый подвижной состав автобусов вернётся на линии.», — рассказали в Миндортрансе 76.RU.

Напомним, 202 новых автобусах для округов региона, где еще не обновлялся парк, власти приобрели в лизинг, заложив на эти цели больше 4 млрд рублей. В октябре 2025 года стало известно, что за компания согласилась выполнить условия контракта.