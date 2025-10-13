НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Определили поставщика более 200 новых автобусов для Ярославской области. Что о нём известно

Определили поставщика более 200 новых автобусов для Ярославской области. Что о нём известно

Транспорт для региона закупят в лизинг

538
Для Ярославской области закупят 202 новых автобуса

Для Ярославской области закупят 202 новых автобуса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области определили поставщика 202 новых автобусов. Конкурс выиграло АО «Сбербанк Лизинг». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 13 октября.

«Компания должна поставить в регион 114 низкопольных и 88 высокопольных машин марок НефАЗ, КамАЗ и МАЗ для работы на городских, пригородных и междугородних маршрутах. При этом 147 автобусов должны быть среднего класса и 55 — большого», — уточнил глава региона.

Что известно о подрядчике

АО «Сбербанк Лизинг» было образовано в 1993 году в Одинцове Московской области. Генеральный директор компании — Виктор Вентимилла Алонсо. Основная сфера деятельности акционерного общества — финансовая аренда (лизинг или сублизинг).

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», общество поставляет автобусы в лизинг во многие города России, в их числе Кызыл, Саратовская, Ленинградская, Ульяновская области и др. Информация по доходам АО «Сбербанк Лизинг» за последние годы отсутствует. Последние данные были опубликованы за 2018 год. Тогда прибыль компании составляла 9,7 миллиарда рублей.

Транспорт распределят между 11 округами Ярославской области. Автобусы будут оформлены в едином фирменном стиле, оснащены кондиционерами, видеокамерами, системой бесконтактной оплаты, медиапанелями и оборудованием для информирования пассажиров.

Где будут курсировать новые автобусы

Как рассказывал ранее губернатор Михаил Евраев, новые автобусы закупают для Тутаевского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского и Пошехонского округов.

«Автобусы городской и пригородной компоновок будут адаптированы для маломобильных граждан», — отметил губернатор.

Автобусы для Ярославской области власти закупили в лизинг. Стоимость контракта составила 4 миллиарда 161 миллион 440 тысяч 949 рублей.

Лизинг — вид долгосрочной аренды имущества с возможностью выкупа в конце договора.

По проекту контракта, все они должны быть произведены не ранее 2025 года. Передать транспорт лизингодатель обязан не позднее 20 декабря 2025 года. Сам контракт будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
