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Дороги и транспорт На центральной улице Ярославля изменят правила стоянки. Схема

На центральной улице Ярославля изменят правила стоянки. Схема

Об изменениях предупредили в мэрии

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В центре Ярославля ограничат стоянку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля ограничат стоянку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля ограничат стоянку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле главного корпуса педагогического университета в центре Ярославля с 1 мая изменят правила стоянки. Ограничения коснутся участка от улицы Большой Октябрьской до дома № 81 на улице Республиканской.

В мэрии показали, где установят новые ограничения. Сразу девять знаков появятся рядом с главным корпусом ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, где находится физико-математический факультет.

Где введут ограничения на стоянку | Источник: мэрия ЯрославляГде введут ограничения на стоянку | Источник: мэрия Ярославля

Где введут ограничения на стоянку

Источник:

мэрия Ярославля

«Вводится ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца. Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в мэрии.

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Напомним, в 2024 году ограничения парковки ввели на нескольких центральных улицах Ярославля — на улице Некрасова (от улицы Победы до улицы Чайковского), Труфанова (в районе дома № 32а) и на проезде вдоль дома № 6 по улице Дядьковской. На этих улицах также изменили правила стоянки по четным и нечетным числам.

Тогда же в Красноперекопском районе у дома № 34 по улице Нефтяников запретили остановку транспортных средств. Исключением стали автобусы.

Согласны с такими ограничениями

Да, может, машин там меньше станет
Нет, всё равно будут нарушать
Выскажусь в комментариях
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Стоянка автомобилей Ограничение Парковка
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Комментарии
23
Гость
16 апреля, 16:01
Кассовые Враги, не могут навидеть друг друга!🤣
Гость
16 апреля, 15:10
А почему бы не сказать сначала- мы, боремся с машинами или мы хотим заработать на автовладельцах или мы делаем что то ради того чтобы что то делать? Почему мы гадать должны, чего хотят от нас?
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Гость
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