На центральной улице Ярославля изменят правила стоянки. Схема

В центре Ярославля ограничат стоянку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле главного корпуса педагогического университета в центре Ярославля с 1 мая изменят правила стоянки. Ограничения коснутся участка от улицы Большой Октябрьской до дома № 81 на улице Республиканской.

В мэрии показали, где установят новые ограничения. Сразу девять знаков появятся рядом с главным корпусом ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, где находится физико-математический факультет.

Где введут ограничения на стоянку Источник: мэрия Ярославля

«Вводится ограничение стоянки транспортных средств по четным и нечетным числам месяца. Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в мэрии.

Напомним, в 2024 году ограничения парковки ввели на нескольких центральных улицах Ярославля — на улице Некрасова (от улицы Победы до улицы Чайковского), Труфанова (в районе дома № 32а) и на проезде вдоль дома № 6 по улице Дядьковской. На этих улицах также изменили правила стоянки по четным и нечетным числам.

Тогда же в Красноперекопском районе у дома № 34 по улице Нефтяников запретили остановку транспортных средств. Исключением стали автобусы.