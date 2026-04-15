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Дороги и транспорт На что потратят деньги от платных парковок в Ярославле — ответ мэра

На что потратят деньги от платных парковок в Ярославле — ответ мэра

Вопрос обсудили на заседании муниципалитета

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В Ярославле ждут деньги от платных парковок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ждут деньги от платных парковок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ждут деньги от платных парковок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Деньги от платных парковок в Ярославле поступят в бюджет города. Эту информацию 15 апреля на заседании муниципалитета города подтвердил мэр Артем Молчанов, отвечая на соответсвующий вопрос депутата Евгении Овод.

«Решение принято. Средства от платных парковок за минусом затрат, которые предусмотрены, будут поступать в городской бюджет. Мы ожидаем, что по итогу квартала получим средства не только на ремонт дорог, а также на содержание и уборку платных парковочных пространств», — сообщил глава города.

Размер суммы не назвали. Более подробно этот вопрос депутаты планируют рассмотреть на одной из ближайших комиссий.

Напомним, в октябре 2025 года директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков сообщал, что в 2026 году власти планируют получить от использования парковок около 350 миллионов рублей. Эти деньги за вычетом той суммы, которая была потрачена на обслуживание парковочного пространства (электроэнергия, камеры, зарплата сотрудников), будут передаваться в города, где организованы парковки, на нужды дорожного фонда.

Платные парковки заработали в пяти городах Ярославской области с 25 декабря 2025 года. 12 января 2026 года власти подвели первые экономические итоги. На тот момент за неполный месяц работы было собрано 13,5 миллиона рублей за пользование местами.

В марте 2026 года губернатор озвучил, что за первые месяцы работы парковок бюджеты муниципалитетов получили 35,6 миллиона рублей в виде платежей.

А 14 апреля на заседании комитета региональной думы депутат Александр Куташов упомянул, что, по его информации, за последние три месяца работы парковок было собрано штрафов на сумму около 40 миллионов рублей.

А вы одобряете введение платных парковок в центрах городов?

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Комментарии
35
Гость
15 апреля, 20:58
От платных дорог тоже кто-то в восторге.
Гость
15 апреля, 19:10
А куда деньги, которые шли раньше на ремонт дорог подевали , он не сказал уже? Некогда было?
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Гость
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