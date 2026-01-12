Речь о миллионах: сколько власти заработали на платных парковках в Ярославской области

В Ярославле платные парковки работают с 25 декабря Источник: Артем Бауман / 76.RU

13,5 миллиона рублей заплатили жители и гости Ярославской области за пользование платными парковками на центральных улицах Ярославля, Переславля-Залесского, Углича, Рыбинска и Ростова Великого с 25 декабря 2025 года.

Итоги первых дней работы единого парковочного пространства подвели в правительстве региона 12 января.

«В прошлом году, с момента старта и до конца месяца, жители и гости региона оплатили парковку 20 тысяч раз на сумму 6,4 млн рублей. С 1 по 11 января — уже 38 тысяч раз на сумму 7,1 млн рублей», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он добавил, что никаких технических сбоев в работе не зафиксировано. На все частные обращения специалисты реагируют оперативно. Также губернатор прокомментировал жалобы на плохую расчистку парковочных мест от снега.

«Поручил профильным ведомствам оперативно разработать комплекс дополнительных мер для своевременной очистки улично-дорожной сети, в том числе парковок», — сказал глава региона.

Чаще всего платными парковками пользовались в Ярославле — 29 тысяч раз. На втором месте — Переславль-Залесский с 3200 оплатами. Далее следуют Углич, Рыбинск и Ростов Великий — 2800, 1800 и 400 соответственно.

Выдано 1345 льготных и 530 резидентных разрешений, а также приобретено почти 350 абонементов.

Деньги от работы платных парковок пойдут в бюджеты городов.

При этом с 25 декабря по 11 января было выявлено почти 4300 нарушений правил оплаты парковки. Их ждет штраф: 2500 рублей — для физических лиц, 5 тысяч рублей — для должностных лиц и 10 тысяч рублей — для юридических лиц.