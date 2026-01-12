НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

0 м/c,

 752мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Дороги и транспорт Платные парковки Речь о миллионах: сколько власти заработали на платных парковках в Ярославской области

Речь о миллионах: сколько власти заработали на платных парковках в Ярославской области

В правительстве подвели промежуточные итоги

533
В Ярославле платные парковки работают с 25 декабря | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле платные парковки работают с 25 декабря | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле платные парковки работают с 25 декабря

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

13,5 миллиона рублей заплатили жители и гости Ярославской области за пользование платными парковками на центральных улицах Ярославля, Переславля-Залесского, Углича, Рыбинска и Ростова Великого с 25 декабря 2025 года.

Итоги первых дней работы единого парковочного пространства подвели в правительстве региона 12 января.

«В прошлом году, с момента старта и до конца месяца, жители и гости региона оплатили парковку 20 тысяч раз на сумму 6,4 млн рублей. С 1 по 11 января — уже 38 тысяч раз на сумму 7,1 млн рублей», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он добавил, что никаких технических сбоев в работе не зафиксировано. На все частные обращения специалисты реагируют оперативно. Также губернатор прокомментировал жалобы на плохую расчистку парковочных мест от снега.

«Поручил профильным ведомствам оперативно разработать комплекс дополнительных мер для своевременной очистки улично-дорожной сети, в том числе парковок», — сказал глава региона.

Чаще всего платными парковками пользовались в Ярославле — 29 тысяч раз. На втором месте — Переславль-Залесский с 3200 оплатами. Далее следуют Углич, Рыбинск и Ростов Великий — 2800, 1800 и 400 соответственно.

Выдано 1345 льготных и 530 резидентных разрешений, а также приобретено почти 350 абонементов.

Деньги от работы платных парковок пойдут в бюджеты городов.

При этом с 25 декабря по 11 января было выявлено почти 4300 нарушений правил оплаты парковки. Их ждет штраф: 2500 рублей — для физических лиц, 5 тысяч рублей — для должностных лиц и 10 тысяч рублей — для юридических лиц.

Всё о платных парковках в Ярославской области — в нашем сюжете.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Платная парковка Бюджет
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
JayroslavMudryi
46 минут
Деньги пойдут в бюджеты городов--каких городов по именно, уточните??
Гость
1 час
Помню Молчанов так же заливал про камеры фиксирующие плевки по лицу и автоматически выписывающие штрафы, пруфов конечно же не было, да и забыли уже эту тему и закон самодурный, теперь новая развлекуха про парковки заливать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем