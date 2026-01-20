Планируются новые торги: что сейчас со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

В Ярославле к 2029 году должны достроить третий мост Источник: Михаил Евраев / Telegram

В 2026 году продолжится строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Подробности о работе на объекте 20 января на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог сообщил заместитель регионального министра дорожного хозяйства и транспорта — начальник отдела управления автомобильными дорогами Дмитрий Сергеев.

Он отметил, что в 2026 году на строительство третьего моста будет направлено 7,8 млрд. рублей, из которых 7,7 млрд — федеральные средства.

«Напомню, 4 млрд. рублей мы уже законтрактовали, подрядчик работает на объекте. К торгам по остальным этапам планируем приступить в начале этого года», — сообщил Дмитрий Сергеев.

Также он рассказал, что происходит с выкупом земельных участков и зданий, которые должны снести, ради размещения развязок для нового моста.

«В рамках заключенного контракта работы ведутся пока только на правой стороне Волги, в районе Тормозного шоссе. Проведена работа по определению стоимости имущества, которое подпадает под изъятие. Сейчас все вопросы урегулированы, ведутся выплаты собственникам предприятий за изымаемое имущество. Что касается левого берега, то работа будет проводиться после заключения контракта по левому берегу. Там большое количество объектов — частных домовладений. Но стоимость, насколько я помню, там ниже», — пояснил Дмитрий Сергеев.

Напомним, ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в рамках строительства реализации проекта до конца 2026 года планируют построить транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги.

Подрядчиком по строительству стала крупнейшая мостостроительная компания России — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»). За работы ей должны заплатить 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. Мостовую часть будет возводить ярославская компания «Мостоотряд-6».

17 сентября 2025 года на берегу Волги на Тормозном шоссе установили закладной камень, который символизирует старт реализация проекта.