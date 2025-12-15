Выделено 32 миллиарда рублей: когда достроят третий мост через Волгу в Ярославле

В Ярославле к 2029 году должны достроить третий мост Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ярославские власти смогли добиться выделения всей суммы на строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Об этом 15 декабря на заседании Ярославской областной Думы сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Мы смогли добиться, чтобы в федеральном бюджете заложили 32 млрд. рублей. В ближайшее время будем объявлять торги на строительство полностью моста. Надо пройти определенную процедуру на федеральном уровне. В ближайшие пару месяцев будем объявлять», — сообщил глава региона.

Михаил Евраев добавил, что ориентировочно строительство моста должно завершиться к 2029 году.

Напомним, в Ярославле стартовали работы в рамках первого этапа строительства третьего моста через Волгу. 17 сентября установили закладной камень на месте возведения объекта — на берегу реки у съезда с Тормозного шоссе во Фрунзенском районе. Мы показывали, что происходит на стройплощадке.

Контракт на выполнение первого этапа работ на сумму 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей заключили с ООО «Трансстроймеханизация». На первом этапе, который планируется завершить до декабря 2026 года, будут построены транспортная развязка на Тормозном шоссе и эстакадная часть на правом берегу.