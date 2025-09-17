НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Прикольно, что пропала»: ярославский блогер рассказал об исчезновении таблички с закладного камня третьего моста

«Прикольно, что пропала»: ярославский блогер рассказал об исчезновении таблички с закладного камня третьего моста

Его установили на берегу Волги

В Ярославле установили закладной камень под строительство моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

В Ярославле установили закладной камень под строительство моста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

Днем 17 сентября в Ярославле установили закладной камень на месте строительства третьего моста через Волгу. Его расположили на берегу реки у съезда с Тормозного шоссе.

Закладной камень открывал губернатор Михаил Евраев вместе с представителями подрядной организации ООО «Трансстроймеханизация». На большом камне была установлена табличка с надписью: «Закладной камень на месте строительства автомобильного моста через реку Волга г. Ярославль».

Закладной камень установили 17 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закладной камень установили 17 сентября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Через час после установки с закладного камня пропала табличка о строительстве третьего моста. Это заметил автор телеграм-канала Yaroslavl Art Артем Ушков.

«Прикольно, что табличка пропала», — прокомментировал блогер.

На этом месте начнется строительство моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этом месте начнется строительство моста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU обратила внимание, что название подрядчика на табличке написано с ошибкой. Компания указана как ООО «Транстроймеханизация». При этом правильное название — «Трансстроймеханизация», с двумя «с».

Контракт с подрядчиком ярославские власти заключили летом 2024 года. За выполнение первого этапа работ компания получит 4 миллиарда 35 миллионов 183 тысячи рублей.

ООО «Трансстроймеханизация» было образовано в 2005 году. Компания зарегистрирована в Москве, основное направление работы — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Генеральный директор компании — Денис Воронкин. Единственным владельцем указано АО «Дороги и мосты». Данные об акционерах не раскрываются.

В 2024 году выручка компании «Трансстроймеханизация» составила 142,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 724,5 миллиона.

Какими крупными проектами в России занималась компания — читайте в этом материале.

Третий мост через Волгу
Комментарии
Гость
3 минуты
Как судно назовете...
Гость
4 минуты
«Булыжник — оружие пролетариата»
