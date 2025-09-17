«Прикольно, что пропала»: ярославский блогер рассказал об исчезновении таблички с закладного камня третьего моста

В Ярославле установили закладной камень под строительство моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Yaroslavl Art / Telegram

Днем 17 сентября в Ярославле установили закладной камень на месте строительства третьего моста через Волгу. Его расположили на берегу реки у съезда с Тормозного шоссе.

Закладной камень открывал губернатор Михаил Евраев вместе с представителями подрядной организации ООО «Трансстроймеханизация». На большом камне была установлена табличка с надписью: «Закладной камень на месте строительства автомобильного моста через реку Волга г. Ярославль».

Закладной камень установили 17 сентября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через час после установки с закладного камня пропала табличка о строительстве третьего моста. Это заметил автор телеграм-канала Yaroslavl Art Артем Ушков.

«Прикольно, что табличка пропала», — прокомментировал блогер.

На этом месте начнется строительство моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU обратила внимание, что название подрядчика на табличке написано с ошибкой. Компания указана как ООО «Транстроймеханизация». При этом правильное название — «Трансстроймеханизация», с двумя «с».

Контракт с подрядчиком ярославские власти заключили летом 2024 года. За выполнение первого этапа работ компания получит 4 миллиарда 35 миллионов 183 тысячи рублей.