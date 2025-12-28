В Ярославской области подорожает эвакуация машин. Сколько она составит

Подорожает эвакуация машин Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 января 2026 года в Ярославской области начнут действовать повышенные тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей. Приказ об этом подписало региональное Министерство тарифного регулирования 26 декабря 2025 года.

Стоимость эвакуации легкового автомобиля на спецстоянку составит 4 233,23 рубля. Для транспортных средств массой более 3,5 тонны тариф вырастет до 11 957,99 рубля.

Кроме того, увеличится плата за хранение задержанных автомобилей. За каждый час на спецстоянке за легковушку придётся заплатить 54,61 рубля, а мотоцикл — 50,06 рубля. Для грузовиков и автобусов час хранения обойдётся почти в 95,58 рублей, а для негабаритных машин — 180,23 рублей.

«Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.