НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

вос.

 740мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Подорожает эвакуация машин
«Умные решения»
Тест СССР
Как отметить праздники
Прогноз погоды на Новый год
Чек-лист важных обследований
Отзыв на Ярославль
В Ярославской области построят новый кампус
Дороги и транспорт В Ярославской области подорожает эвакуация машин. Сколько она составит

В Ярославской области подорожает эвакуация машин. Сколько она составит

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года

210
Подорожает эвакуация машин | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПодорожает эвакуация машин | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Подорожает эвакуация машин

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 января 2026 года в Ярославской области начнут действовать повышенные тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей. Приказ об этом подписало региональное Министерство тарифного регулирования 26 декабря 2025 года.

Стоимость эвакуации легкового автомобиля на спецстоянку составит 4 233,23 рубля. Для транспортных средств массой более 3,5 тонны тариф вырастет до 11 957,99 рубля.

Кроме того, увеличится плата за хранение задержанных автомобилей. За каждый час на спецстоянке за легковушку придётся заплатить 54,61 рубля, а мотоцикл — 50,06 рубля. Для грузовиков и автобусов час хранения обойдётся почти в 95,58 рублей, а для негабаритных машин — 180,23 рублей.

«Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что в Ярославской области поднимут предельные тарифы за техосмотр. Для легковых автомобилей максимальная стоимость диагностики увеличится с 1097,65 до 1202,04 рубля. Осмотр транспортных средств массой до пяти тонн и вместимостью более восьми пассажиров (не считая водителя) также подорожает: вместо 1879,11 рубля предельная цена составит 2057,81 рубля. Проверка автобусов и троллейбусов будет стоить дороже — 2485,70 рубля вместо прежних 2269,84. Для мототехники максимальный тариф поднимется с 385,92 до 422,62 рубля.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Эвакуация машины Штраф
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
28 минут
Каждый день по всей земле русской любимая власть думает что ещё осталось у нас
Гость
25 минут
Новый год последние годы не радует- одни повышения на все, кроме зарплат и пенсий
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем