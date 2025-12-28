В Ярославской области подорожает эвакуация машин. Сколько она составит

С 1 января 2026 года в Ярославской области начнут действовать повышенные тарифы на эвакуацию и хранение задержанных автомобилей. Приказ об этом подписало региональное Министерство тарифного регулирования 26 декабря 2025 года.
Стоимость эвакуации легкового автомобиля на спецстоянку составит 4 233,23 рубля. Для транспортных средств массой более 3,5 тонны тариф вырастет до 11 957,99 рубля.
Кроме того, увеличится плата за хранение задержанных автомобилей. За каждый час на спецстоянке за легковушку придётся заплатить 54,61 рубля, а мотоцикл — 50,06 рубля. Для грузовиков и автобусов час хранения обойдётся почти в 95,58 рублей, а для негабаритных машин — 180,23 рублей.
«Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что в Ярославской области поднимут предельные тарифы за техосмотр. Для легковых автомобилей максимальная стоимость диагностики увеличится с 1097,65 до 1202,04 рубля. Осмотр транспортных средств массой до пяти тонн и вместимостью более восьми пассажиров (не считая водителя) также подорожает: вместо 1879,11 рубля предельная цена составит 2057,81 рубля. Проверка автобусов и троллейбусов будет стоить дороже — 2485,70 рубля вместо прежних 2269,84. Для мототехники максимальный тариф поднимется с 385,92 до 422,62 рубля.