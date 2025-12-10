В Ярославской области с 2026 года поднимут предельные тарифы за техосмотр автомобилей

Сколько максимум может стоить техосмотр в Ярославской области

В Ярославской области утвердили предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2026 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

С 1 января изменятся предельные тарифы на прохождение технического осмотра. Для легковых автомобилей максимальная стоимость диагностики увеличится с 1097,65 до 1202,04 рубля.

Осмотр транспортных средств массой до пяти тонн и вместимостью более восьми пассажиров (не считая водителя) также подорожает: вместо 1879,11 рубля предельная цена составит 2057,81 рубля. Проверка автобусов и троллейбусов будет стоить дороже — 2485,70 рубля вместо прежних 2269,84. Для мототехники максимальный тариф поднимется с 385,92 до 422,62 рубля.

Рост максимальной стоимости техосмотра коснется и грузовиков:

массой до 3,5 тонны — с 1201 до 1315 рублей;

от 3,5 до 12 тонн — с 2189 до 2397 рублей;

свыше 12 тонн — с 2363 до 2588 рублей.

Ранее стало известно, что Ярославская область заняла 50-е место из 84 в рейтинге регионов по доступности покупки автомобиля. По данным аналитиков РИА Новостей, только 14,7% семей в Ярославской области могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей. Ещё меньше людей — 3,4% ярославцев — имеют возможность приобрести машину стоимостью 2,9 млн рублей.