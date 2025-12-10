НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области с 2026 года поднимут предельные тарифы за техосмотр автомобилей

Сколько может стоить диагностика машины в регионе

339
В Ярославской области утвердили предельный размер платы за техосмотр автомобилей на 2026 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

С 1 января изменятся предельные тарифы на прохождение технического осмотра. Для легковых автомобилей максимальная стоимость диагностики увеличится с 1097,65 до 1202,04 рубля.

Осмотр транспортных средств массой до пяти тонн и вместимостью более восьми пассажиров (не считая водителя) также подорожает: вместо 1879,11 рубля предельная цена составит 2057,81 рубля. Проверка автобусов и троллейбусов будет стоить дороже — 2485,70 рубля вместо прежних 2269,84. Для мототехники максимальный тариф поднимется с 385,92 до 422,62 рубля.

Рост максимальной стоимости техосмотра коснется и грузовиков:

  • массой до 3,5 тонны — с 1201 до 1315 рублей;

  • от 3,5 до 12 тонн — с 2189 до 2397 рублей;

  • свыше 12 тонн — с 2363 до 2588 рублей.

Ранее стало известно, что Ярославская область заняла 50-е место из 84 в рейтинге регионов по доступности покупки автомобиля. По данным аналитиков РИА Новостей, только 14,7% семей в Ярославской области могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей. Ещё меньше людей — 3,4% ярославцев — имеют возможность приобрести машину стоимостью 2,9 млн рублей.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Техосмотр
Гость
42 минуты
Ни дня без хороших новостей...
Гость
24 минуты
Пора бы уже вернуть обязательный техосмотр, ведь хлам ездит откровенный
Гость
