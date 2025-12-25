НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Как можно таких „поросят" выпускать в рейс?»: жители Ярославля пожаловались на грязные автобусы

«Как можно таких „поросят“ выпускать в рейс?»: жители Ярославля пожаловались на грязные автобусы

Что ответили власти

150
Ярославцы пожаловались на грязные автобусы | Источник: читатель 76.RU

Ярославцы пожаловались на грязные автобусы

Источник:

читатель 76.RU

Жители Ярославля пожаловались на грязные автобусы. Пассажиры рассказали, что иногда из-за испачканных окон они даже не могут определить, где именно едут.

«Ужас просто, стыдоба! Ну как можно таких „поросят“ выпускать в рейс? В окна даже и не разглядеть ничего, особенно в темноте. Такая вот забота о пассажирах», — пожаловалась читательница 76.RU.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что за чистотой общественного транспорта следят контролеры.

«Контроль чистоты автобусов (корпус и салон) осуществляется контрольно-ревизорской службой ГКУ ЯО „Организатор перевозок Ярославской области“ ежедневно на выпуске по всем транспортным средствам, выходящим на линию. В случае выявления нарушений к перевозчикам применяются штрафные санкции, установленные условиями государственных контрактов, а подвижной состав отправляется на помывку для устранения замечаний», — рассказали власти.

То есть, перевозчики получают штрафы за грязные автобусы.

Ранее мы рассказывали, как будет работать ночной общественный транспорт в новогодние праздники.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
JayroslavMudryi
2 минуты
Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области как всегда перекинуло стрелки подальше, авось и так пронесет!!
Гость
1 минута
а это показатель кого они считают перевозят....
