В новогодние праздники в Ярославле будет работать ночной общественный транспорт: расписание

В Ярославле ночные автобусы будут работать в новогодние каникулы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 26 декабря в Ярославле начнут функционировать 11 ночных автобусных маршрутов. Движение по ним будет организовано в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Также, как сообщили в правительстве региона, данные автобусы будут ходить 30 декабря и ежедневно в новогодние каникулы — с 1 по 10 января.

Курсировать транспорт будет с 22:00 до 3:00.

«Благодаря этому жители и гости города смогут добираться домой после последних сеансов катания на ледовом катке на Советской площади», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

На информаторах и в расписании ночные автобусы будут обозначены буквой «Н». Интервал их движения составит около часа.

По три новых маршрута организовано из центра в Дзержинский, Красноперекопский и Заволжский районы, два — во Фрунзенский, один — в Ленинский. Обслуживать их будет транспортная компания ООО «Стартранс».

Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс», которая занималась пассажирскими перевозками в Москве. В Ярославле ООО «Стартранс» до настоящего времени обслуживал 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль компании за 2024 год составила 7,4 миллиона рублей.

Подробное расписание и схему движения смотрите здесь.