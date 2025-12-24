НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

5 м/c,

зап.

 757мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Рост тарифов
«Умные решения»
Беспилотная опасность
Обзор сладких подарков
Что подарить и как отметить Новый год
Ошибка на остановке
Отмена ледового шоу
Дороги и транспорт Новый год — 2026 В новогодние праздники в Ярославле будет работать ночной общественный транспорт: расписание

В новогодние праздники в Ярославле будет работать ночной общественный транспорт: расписание

Подробности от властей

41
В Ярославле ночные автобусы будут работать в новогодние каникулы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ночные автобусы будут работать в новогодние каникулы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ночные автобусы будут работать в новогодние каникулы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 26 декабря в Ярославле начнут функционировать 11 ночных автобусных маршрутов. Движение по ним будет организовано в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Также, как сообщили в правительстве региона, данные автобусы будут ходить 30 декабря и ежедневно в новогодние каникулы — с 1 по 10 января.

Курсировать транспорт будет с 22:00 до 3:00.

«Благодаря этому жители и гости города смогут добираться домой после последних сеансов катания на ледовом катке на Советской площади», — рассказал заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

На информаторах и в расписании ночные автобусы будут обозначены буквой «Н». Интервал их движения составит около часа.

По три новых маршрута организовано из центра в Дзержинский, Красноперекопский и Заволжский районы, два — во Фрунзенский, один — в Ленинский. Обслуживать их будет транспортная компания ООО «Стартранс».

Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в Московской области. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Также он владелец еще одной московской транспортной компании «Стаффтранс», которая занималась пассажирскими перевозками в Москве. В Ярославле ООО «Стартранс» до настоящего времени обслуживал 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль компании за 2024 год составила 7,4 миллиона рублей.

Подробное расписание и схему движения смотрите здесь.

Напомним, в новогоднюю ночь в Ярославле также будут ходить автобусы, но по отдельному расписанию: с 22 часов 31 декабря до 5 часов 1 января. Уехать на них можно будет во все районы города.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус Маршрут Расписание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем