В Ярославле открыли движение на Московском проспекте после утренних ограничений

В Ярославле открыли движение на Московском проспекте. Ограничения вводили утром 12 декабря. Из-за перекрытий были изменены маршруты некоторых автобусов.
«Общественный транспорт возвращается на свои маршруты. В настоящий момент идет восстановление графиков движения», — сообщил Организатор перевозок Ярославской области в 11:09.
Ранее стало известно о частичном перекрытии трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области. Закрыли полеты в аэропорту Золотое кольцо в Туношне.
