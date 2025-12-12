НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле открыли движение на Московском проспекте после утренних ограничений

В Ярославле открыли движение на Московском проспекте после утренних ограничений

Как будет работать общественный транспорт

587
Открыли движение на Московском проспекте Ярославля | Источник: читатель 76.RU

Открыли движение на Московском проспекте Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле открыли движение на Московском проспекте. Ограничения вводили утром 12 декабря. Из-за перекрытий были изменены маршруты некоторых автобусов.

«Общественный транспорт возвращается на свои маршруты. В настоящий момент идет восстановление графиков движения», — сообщил Организатор перевозок Ярославской области в 11:09.

Утром остановки на Московском проспекте были переполнены, автобусы стояли в пробке

Источник:

читатель 76.RU

Ранее стало известно о частичном перекрытии трассы М-8 «Холмогоры» в Ярославской области. Закрыли полеты в аэропорту Золотое кольцо в Туношне.

Об утреннем коллапсе в городе мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
12 минут
Видно накаркал Губернатор своими сообщениями об угрозах, может этим лучше МЧС заниматься?
